La scuola: in classe è iniziata la battaglia di matematica

Quale importo deve essere restituito su una banconota da € 20 per un articolo al prezzo di € 15,20? In fondo alla classe, Mawen, 10 anni, in un naufragio. “Dai, pensaci!” Vorrebbe fare il tifo per il suo amico Isaac, che è seduto con lei davanti a un tabellone pieno di monete e banconote. Maïwen guarda le monete. “50 euro? »Ho corso un rischio. “Ma no!” Gridò la bionda. Sulla guancia della bambina una lacrima è scesa. La signora Emmanuel Bohbot corse. “Dai, va bene, lavoreremo insieme. Fai un elenco … ”

Sofferenza, matematica? L’insegnante può diffondere tesori di creatività per cambiare percezioni e attività, Melinda “odia”. Jeremy è “perso in matematica”. Anche Lysia, a suo agio in tutte le altre materie, fa una smorfia: “La mia mente si confonde quando sono troppe. Questa classe di 21 studenti, ospitata in una scuola popolare nel 19 ° arrondissement di Parigi, non è diversa dalle altre: la matematica è bassa. Tra i giovani francesi, la loro mancanza di appetito per la disciplina è motivo di preoccupazione per loro. L’intero sistema scolastico francese.

Per fermare questa erosione, l’istruzione nazionale si affida a un “piano matematico”, sviluppato dal 2018 dall’ispettore generale Charles Turossian e dal vice matematico Cedric Villani. strategia? Gli insegnanti vengono formati in metodi di insegnamento più “diretti”, con spiegazioni dettagliate della matematica che riprende il comando, dopo anni di tendenza a “imparare facendo”, che secondo quanto riferito ha perso un certo numero di bambini.

40mila insegnanti in formazione

“Devi distinguere tra azione e apprendimento”, dice Turossian. Non sono i bambini a perdere qualcosa, sono gli insegnanti. Hanno bisogno di strumenti per insegnare a risolvere i problemi. Si prevede che quest’anno 40.000 insegnanti beneficeranno del programma di formazione. Nell’elenco non c’è nulla di eclatante, ma incontri regolari di docenti dello stesso settore, attorno all’istruttore, per discutere le difficoltà che i loro studenti devono affrontare e le possibili soluzioni.

I numerosi supporti, dai tablet ai Lego, consentono agli studenti di domare i numeri. / LP / Valentin Cebron

Le sessioni sono “molto concrete”, apprezza Emmanuel Pohbot che continua la sua formazione all’Accademia di Parigi. Dopo gli studi accademici (che sono rari rispetto ai dipinti, dove le opere letterarie dominano ampiamente), non c’era bisogno di rivedere le suddivisioni e le sottrazioni. Ma tra comprendere e far capire alle persone, c’è un passo. “Nei primi anni in cui ho avuto CM2, mi sentivo come se non sapessi come gestire frazioni e decimali”, ammette. A volte vediamo che gli studenti non capiscono, ma non siamo riusciti a sbloccare le cose. Come se mancasse il collegamento … ”

Per riempirlo, ha investito in attrezzature per la classe: giochi Lego, monete e banconote e giocattoli intelligenti in cui i bambini si esercitano a scambiare e contare decine e centinaia … L’obiettivo: dare alle piccole mani l’opportunità di sentire e toccare la matematica. Un’idea che può essere trovata nel metodo Singapore, questa pedagogia, sviluppata dalle scuole asiatiche, si basa sulle buone pratiche osservate in tutti i sistemi scolastici del mondo. Può essere riassunto in tre mesi: prima la manipolazione, poi la descrizione e infine la visualizzazione.

“Adesso stanno cercando di capire.”

In futuro, Emmanuelle Bohbot chiede anche agli studenti di creare le proprie frasi di esercizi, che è un modo per introdurli alla sportività. Due ragazze hanno inventato questo: “Quanti alberi sono rimasti nella foresta, sapendo che erano 928, che altri 558 sono cresciuti e 128 sono stati abbattuti?” “

Cheick, la cui anima sembra aver volato sulle vette, si è prosciugato. “Che cosa dovresti fare se tagli un albero?” »Insegnante di parafrasi. Cheick pensa di avere una buona idea ma si sbaglia sulla sottrazione finale. Emmanuelle Bohbot commenta: “Capire il testo richiede molto impegno da parte sua, quindi quando arriva il momento di fare i conti, è troppo”.

