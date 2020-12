Un asteroide potrebbe entrare in collisione con la Terra presto!

Recentemente, i ricercatori dell’Università delle Hawaii hanno fatto un’impressionante scoperta. In effetti, l’asteroide “Dio del caos” potrebbe entrare in collisione con la Terra nei prossimi anni.

Dopo molti anni di ricerca, gli astronomi hanno scoperto un asteroide che rischia di insegnare per sempre la vita degli esseri viventi sulla Terra.

Simula l’impatto dell’asteroide

Ufficialmente noto come ‘ApophisSi stima che abbia un diametro di circa 340 metri. In altre parole, l’asteroide è più lussuoso della Torre Eiffel. Pertanto, se si scontra con la Terra, potrebbe causare danni enormi e causare perdite indicibili di vite umane (animali e piante).

Si noti che il calore della luce solare può avere effetti sullo spostamento orbitale dei corpi celesti. Tuttavia, gli studiosi hanno scoperto una qualche forma diIrraggiamento di calore irregolare»Su Apophis, che non solo cambia il suo corso, ma anche la sua velocità.

“Dopo una serie di analisi approfondite, è possibile che Apophis colpirà la Terra prima del 2068. Si stima inoltre che sarà molto vicino alla Terra il 13 aprile 2029. In effetti, sarà visibile ad occhio nudo. Tuttavia, sarà valido indossare occhiali speciali”.

Inoltre, la collisione di Apophis con la Terra è inevitabile fintanto che il suo percorso orbitale rimane costante.

“Da diversi mesi, non abbiamo smesso di studiare il moto di Apophis. Ogni anno, l’asteroide si trova a circa 170 metri dalla sua orbita di gravità. Questo è esattamente il numero che abbiamo fatto. Colpirà senza dubbio la Terra nel 2068”. Dave Tholin

Di fronte a questa minaccia che gravita intorno a noi, la NASA sta lavorando per sviluppare una strategia. L’obiettivo qui è ridurre la forza d’impatto durante una collisione. “Apophis è una delle principali minacce per il pianeta. Tuttavia, siamo pronti a utilizzare tutti i mezzi possibili per limitare i danni», Dichiara un funzionario.