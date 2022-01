Gli astronomi scoprono oggetti misteriosi nello spazio

lui-capraGli astronomi esaminano i dati di. TIC 400799224 Un oggetto chiamato regolarmente si increspava di luminosità come una stella eclissata. L’analisi delle osservazioni mostra che l’oggetto è in realtà due stelle in orbita attorno a un UFO.

I ricercatori hanno scoperto che un grande asteroide o un piccolo pianeta, lui-capraSospettava che provenissero da nuvole di polvere che oscuravano la luce delle stelle alla sua vista. 2018Lanciato in, TESS è stato incaricato di trovare esopianeti al di fuori del nostro sistema solare che passano davanti alle loro stelle ospiti causando notevoli cali nella luminosità della stella.





TESS ha scoperto 172 esopianeti

lui-capra, Finora 172 Scopri i pianeti esterni. Subito 4.703 L’esopianeta candidato attende ulteriori analisi. Questi mondi alieni aiutano gli scienziati a comprendere i dati demografici dell’universo e la diversità dei pianeti esistenti.

TIC 400499224Sembra un duo o due stelle che orbitano l’una intorno all’altra. Secondo un giornale, le stelle sono su 300 AU lui e 1 AU‘noi la terra con il Sole La distanza media tra il team di ricerca non è ancora sicura su quale stella abbia ospitato l’oggetto misterioso che ha causato la diminuzione della luminosità.

Quasi blackout. 19.77 Succede una volta al giorno. Ma la lunghezza, la densità e la forma delle cascate variano. Ciò che rende l’oggetto particolarmente strano è che le sospette nuvole di polvere erano più grandi di quanto si aspettassero i ricercatori, supponendo che le nuvole fossero dovute alla disintegrazione dell’oggetto nel tempo.

TIC 400499224 Sono stati trovati anche oggetti sospetti strappati. I ricercatori continueranno a studiare il sistema ed esaminare le registrazioni storiche della luminosità dell’oggetto nella speranza di una migliore comprensione di ciò che sta accadendo lì.

