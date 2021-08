La scoperta di una nuova classe di esopianeti potrebbe supportare la possibilità di trovare alieni

Gli astronomi hanno scoperto una nuova classe di “mondi acquatici” di esopianeti che, a loro dire, anche se caldi, coperti dall’oceano e ricchi di idrogeno, possono sostenere la vita.

Un team dell’Università di Cambridge lo ha soprannominato Hycean e afferma che “aumenta significativamente le nostre possibilità di trovare vita aliena”.

Nella ricerca della vita altrove, gli scienziati hanno spesso cercato pianeti della stessa dimensione, massa, temperatura e composizione dell’atmosfera terrestre.

Ora gli astronomi dicono che potrebbero esserci candidati più promettenti e che questi mondi hyceani sono più numerosi dei pianeti simili alla Terra.

Gli esopianeti abitabili sono mondi caldi ricoperti da oceani con atmosfere ricche di idrogeno e sono più osservabili dei pianeti simili alla Terra a causa della loro temperatura, che è facile da rilevare con gli attuali telescopi.

Secondo gli scienziati, i risultati potrebbero significare che scoprire le impronte vitali della vita al di fuori del nostro sistema solare è una possibilità reale entro i prossimi due o tre anni.

Il dottor Niko Madhusudan del Cambridge Institute of Astronomy, che ha guidato lo studio, ha affermato che apre una strada completamente nuova per cercare la vita altrove.

Molti dei principali candidati per questi pianeti identificati dagli scienziati sono più grandi e più caldi della Terra.

Tuttavia, ha ancora proprietà per ospitare grandi oceani in grado di supportare la vita microbica simili a quelle che si trovano in alcuni degli ambienti acquatici più estremi della Terra, hanno suggerito gli scienziati.

I pianeti consentono anche una zona abitabile molto più ampia, rispetto ai pianeti simili alla Terra.

Ciò significa che può ancora sostenere la vita nonostante sia al di fuori della gamma in cui dovrebbe essere un pianeta simile alla Terra per essere abitabile.

Dalla scoperta del primo esopianeta 30 anni fa, migliaia di altri pianeti sono stati scoperti al di fuori del nostro sistema solare.

La stragrande maggioranza dei pianeti ha dimensioni comprese tra la Terra e Nettuno e viene spesso definita super-Terre o mini-Nettuno.

Spesso possono essere giganti rocciosi o ghiacciati con atmosfere ricche di idrogeno, o qualcosa nel mezzo.

Precedenti studi su tali pianeti hanno scoperto che la pressione e la temperatura sotto la loro atmosfera ricca di idrogeno sarebbero troppo alte per sostenere la vita.

Tuttavia, un recente studio condotto dal team del Dr. Madhusudan su Neptune K2-18b in miniatura ha scoperto che in determinate condizioni questi pianeti possono supportare la vita.

Ciò ha richiesto un’indagine dettagliata dell’intera gamma di proprietà planetarie e stellari per le quali queste condizioni sono possibili.

Ha anche esaminato esopianeti noti che potrebbero soddisfare queste condizioni e se le loro impronte digitali biometriche potrebbero essere osservate nel prossimo futuro.

L’indagine ha portato gli scienziati a identificare una nuova classe di pianeti, i pianeti Hycean, con enormi oceani a livello planetario sotto l’atmosfera ricca di idrogeno.

I superpianeti possono essere fino a 2,6 volte più grandi della Terra e avere una temperatura atmosferica di circa 200 gradi Celsius (392 gradi Fahrenheit).

Gli astronomi suggeriscono che tali pianeti includono anche mondi Hycean che possono avere condizioni abitabili solo sui loro lati notturni perpetui.

Le dimensioni da sole non sono sufficienti per determinare se un pianeta è Hycean e altri aspetti come la massa, la temperatura e le proprietà atmosferiche sono necessari per la conferma.

Il dottor Madhusudan ha dichiarato: “Essenzialmente, quando stavamo cercando queste diverse firme molecolari, ci siamo concentrati su pianeti simili alla Terra, che è un punto di partenza ragionevole. Ma pensiamo che i pianeti Hycean offrano una migliore possibilità di trovare molte più biofirme. “

Spesso queste bio-impronte digitali sono ossigeno, ozono, metano e protossido di azoto, tutti presenti sulla Terra.

Esistono anche numerosi altri biomarcatori, come il cloruro di metile e il solfuro di dimetile, che sono meno abbondanti sulla Terra ma potrebbero essere indicatori promettenti della vita su pianeti con atmosfere ricche di idrogeno.

Su questi pianeti, la vita può essere sostenuta nonostante la mancanza di ossigeno o ozono.

Il coautore Anjali Payet, anche lui dell’Università di Cambridge, ha dichiarato: “È eccitante che esistano condizioni abitabili su pianeti completamente diversi dalla Terra”.

Il team ha identificato un ampio campione di potenziali mondi Hycean che sono i primi candidati per uno studio dettagliato utilizzando telescopi di prossima generazione, come il James Webb Space Telescope (JWST), che dovrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno.

Tutti questi pianeti orbitano attorno a nane rosse a una distanza di 35-150 anni luce, vicino agli standard astronomici.

Fonte: Daily Mail