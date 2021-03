Innovativo elicottero della NASA su Marte: la NASA lancia il primo assaggio del volo innovativo in elicottero su Marte Tenacity Rover

La NASA ha twittato la prima foto della creatività

La prima prodezza di volo in elicottero possibile il prossimo mese La NASA ha riferito che un sito è stato identificato a Jezero Crater come un eliporto per questo elicottero. Il Tenacity Rover arriverà in questa posizione dopo aver fatto jogging nei prossimi giorni. Quindi si tenterà di condurre con successo il volo in elicottero dell’innovazione. La NASA ha affermato che è improbabile che questo elicottero venga testato prima del 7 aprile. Dopo che il rover avrà raggiunto questo stadio, avremo circa 30 giorni per completare il test. Con esso, puoi avviare un esperimento in qualsiasi momento. La NASA ha detto che lo spazio circostante sarà esaminato prima del volo, perché anche un piccolo pezzo di detriti può fallire la nostra missione. Per questo, anche il clima di Marte dovrebbe essere perfetto. Prevedere il tempo su Marte è molto più difficile che prevedere il tempo sulla Terra. Se si verifica un improvviso cambiamento del tempo, potremmo perdere il nostro elicottero. La meteorologia spaziale è collegata alle radiazioni del sole e, secondo la NASA, varia di momento in momento. READ Hubble trova il gemello cosmico del misterioso nono pianeta del sistema solare

Come verrà testata l’abilità dell’elicottero? Dopo essere uscito dal rover, sperimenterà 30 giorni su Marte (31 giorni terrestri) durante il suo volo di prova. Se è sicuro nelle notti degli inverni di Marte, la squadra tenterà il primo volo. La temperatura notturna su Marte potrebbe raggiungere i -90 gradi Celsius. Secondo la NASA, se l’elicottero è in grado di decollare e percorrere una certa distanza, il 90% della missione avrà successo. Se continua a funzionare anche dopo un atterraggio riuscito, verranno testati altri quattro voli. Questo è il test che viene eseguito per la prima volta, quindi gli scienziati sono molto entusiasti e sperano di imparare qualcosa di nuovo in ogni momento.

Qual è la funzione di un elicottero su Marte? La necessità di elicotteri su Marte è dovuta al fatto che la superficie invisibile è molto accidentata. Le navicelle orbitanti in orbita attorno a Marte possono vedere chiaramente solo da un’altitudine elevata al massimo. Allo stesso tempo, il rover non poteva andare in ogni angolo del tetto. In una situazione del genere, è necessario un elicottero che possa volare in luoghi difficili e scattare immagini ad alta risoluzione. La studentessa indiana Vanija Rubani a 2 kg è stata nominata dal concorso.

La NASA ha rilasciato la prima immagine di un elicottero creativo montato su un rover persistente che è stato inviato su Marte. L’elicottero, chiamato Ingenuity, è andato a testare se la tecnologia dell’elicottero potesse essere utilizzata sulla superficie e nell’atmosfera del Pianeta Rosso. Se riuscisse a volare, l’innovazione sarebbe il primo aereo a rotore a farlo in un luogo diverso dalla Terra. Questa è la prima volta che uno scorcio del Creativity Helicopter raggiunge il Pianeta Rosso, a milioni di chilometri dalla Terra. Nella foto rilasciata, questo elicottero sembra essere installato all’interno di una copertura all’interno del Perverence Rover. Domenica, la NASA ha rimosso il cappuccio, dopodiché tutti gli occhi erano puntati su questo elicottero. La NASA ha programmato il primo volo per questo elicottero il mese prossimo. Circa un mese fa, questo rover ha inviato rapporti di stato sull’elicottero dopo il suo atterraggio al centro di controllo del Jet Propulsion Laboratory della NASA. Dove sono state fornite informazioni sul suo atterraggio sicuro. Questo messaggio è stato inviato tramite l’orbita di MARS in orbita attorno a Marte.