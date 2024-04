Montceux-les-Mines: Mostra di matematica al liceo Henri Barriat

La sesta edizione della Fiera della Matematica, guidata da Céline Fournier e Vincent Serre, insegnante del Lycée Bariat, si è svolta giovedì e venerdì presso la sede delle aule intensive dell'istituto. Venerdì pomeriggio, le scuole Pouilloux e Rosa Bonheur de Gueugnon hanno beneficiato dell'evento.

Quasi 440 studenti provenienti da 20 scuole materne ed elementari del CCM e non solo sono stati accolti in questi due giorni per partecipare a laboratori divertenti e/o sportivi, guidati da 45 studenti del 2° anno che hanno condotto i 21 laboratori previsti.

Gli studenti delle scuole superiori responsabili del laboratorio accolgono i ragazzi, forniscono spiegazioni e li supportano nella ricerca di soluzioni.

Affrontate da un punto di vista divertente, queste attività matematiche consentono agli studenti di utilizzare diverse abilità e manipolazioni: posizionare correttamente i grattacieli nelle strade di New York, trovare il pezzo perfetto di una barretta di cioccolato o persino imparare a pagare con una banconota da € 1, € 3 o banconota equivalente. In valuta locale. Banconote da 9€ e 27€, Bert Alois, Torre di Hanoi, transazioni contraffatte, Fubuki, esagoni, prospettiva, ecc., tante sfide da affrontare per i partecipanti!

“Ispira gli studenti con esercizi divertenti e mostra un'immagine positiva della materia e mostra che possiamo divertirci facendo matematica!” »

JL Pradence