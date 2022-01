La recensione del Samsung Galaxy S21 FE 5G, il membro più costoso della famiglia Galaxy S, è quasi perfetto

Dopo diversi mesi di prese in giro, voci di lancio annullate e innumerevoli perdite, Samsung ha finalmente rilasciato il Galaxy S21 FE 5G. È un ottimo smartphone, l’ultimo della famiglia Galaxy. Di seguito, evidenzierò tutte le principali specifiche.

Tutto inizia con il design chiaramente ispirato alla serie Galaxy S21 con il modulo a tripla fotocamera che si forma sul telaio laterale. telefoni Samsung Il Galaxy S21 FE 5G è disponibile in quattro opzioni di colore: Graphite, White, Lavender e la nuova opzione Olive. Inoltre, include una finitura opaca.

Per quanto riguarda la fotocamera, c’è una configurazione a tripla fotocamera con una fotocamera principale da 12 MP con OIS, una fotocamera ultrawide da 12 MP e un modulo teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x. È esattamente la stessa configurazione dell’S20 FE dell’anno scorso. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 32 MP, proprio come il modello dell’anno scorso.

Inoltre, ha una doppia opzione video, che ti aiuta a creare storie Instagram uniche. Puoi essere un “attore” e un “regista” allo stesso tempo. Puoi fare vlog come un professionista con Samsung Galaxy S21 FE 5G. Cattura ciò che stai facendo e la tua reazione in tempo reale, in un’unica registrazione video pronta per essere caricata su YouTube.

Con una fotocamera frontale da 32 MP che cattura il miglior selfie, anche di notte, il Galaxy S21 FE 5G è lo smartphone perfetto per i selfie. L’elaborazione multi-frame AI rivela più colori e più dettagli, quindi le tue foto sono di qualità superiore. La fotocamera di qualità professionale del Galaxy S21 FE 5G offre facilmente contenuti unici, rendendo foto e video incredibilmente realistici con livelli di dettaglio eccezionali. Non hai nemmeno bisogno di una fotocamera professionale.

In particolare, mi è piaciuta la modalità ritratto della fotocamera, che mette il soggetto al centro dell’attenzione. Basta scattare la foto e poi caricarla direttamente sui social network. Non hai bisogno di più effetti, anche se ne ha di più. Le tue funzionalità sono contrassegnate in modo da apparire al meglio su Facebook, Instagram, TikTok e altro ancora.

Recensione Galaxy S21 FE 5G, i dettagli tecnici che fanno la differenza

Se ci riferiamo allo schermo, è di 6,4 pollici ed è del tipo Dynamic AMOLED 2X. Si aggiorna a 120Hz, ha una risoluzione FHD+ e una frequenza di campionamento tattile fino a 240Hz. Sotto il cofano, il telefono ha un SoC octa-core, sormontato dallo Snapdragon 888, supportato da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione, a seconda del budget. Ha anche una batteria da 4500 mAh con ricarica da 25 W, resistenza all’acqua/polvere IP68 e funziona con Android 12 con One UI 4. Il telefono è inoltre dotato della funzione Samsung Wireless PowerShare per la ricarica wireless di altri dispositivi.

Con l’intuitiva interfaccia One UI 4 di Samsung, puoi progettare e scegliere l’esperienza mobile perfetta, che si adatta in modo unico alle tue esigenze e ti consente di esprimerti come desideri, in completa sicurezza. Galaxy S21 FE è dotato di varie opzioni di personalizzazione e opzioni di privacy più potenti. E poiché integra ampie capacità di personalizzazione, è possibile reinventare la schermata iniziale, le icone, le notifiche, gli sfondi e altro ancora. Ad esempio, l’opzione Widget è stata ridisegnata e aggiornata per fornire quante più opzioni di personalizzazione possibili. Per la massima sicurezza, l’S21 FE 5G ora integra sia la privacy che le opzioni di sicurezza in un unico posto, rendendo l’esperienza One UI 4 sul Galaxy S21 FE 5G semplice e sicura.

Il Galaxy S21 FE 5G è dotato di una struttura certificata IP68, che aiuta in una certa misura a resistere a polvere e acqua. Inoltre, il telefono misura 155,7 x 74,5 x 7,9 mm e pesa 177 grammi. Più leggero, più piccolo, più delicato ed elegante. Perfetto da mettere in tasca.

Una batteria da 4500 mAh funziona con il display e il processore, entrambi efficienti dal punto di vista energetico, per durare più a lungo della presa, anche su 5G. In questo modo, puoi guardare più episodi su Netflix e non temere più di rimanere senza batteria. Inoltre ha una carica di oltre il 50% in 30 minuti. Quando la batteria è quasi scarica e non hai tempo di aspettare, puoi ottenere ore di riproduzione con pochi minuti di ricarica.

Recensione Samsung Galaxy S21 FE 5G, in pratica

I colori sono così vividi e il contrasto così forte che potresti essere tentato di pensare di poter tenere le foto in mano con il Galaxy S21 FE 5G. Schermo accattivante che non dimenticherai di essere al cinema. Non solo le cornici sono significativamente ridotte per una visione più ampia, ma il display Dynamic AMOLED 2X del Galaxy S21 FE 5G offre anche colori vivaci e ampia luminosità, anche in piena luce solare.

Quello che trovo più utile è che lo schermo ha Gorilla Glass Victus, il vetro più resistente in uno smartphone Samsung Galaxy. Quindi non devi preoccuparti troppo quando lo lasci cadere.

Il nuovo Samsung Galaxy S21 FE 5G ha fino a 256 GB di memoria interna. Le opzioni di connettività includono 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS/A-GPS, NFC e una porta USB di tipo C. I sensori includono accelerometro, sensore di luce ambientale, barometro, giroscopio, magnetometro e sensore di prossimità. Il telefono ha anche un sensore di impronte digitali (ottico) sul display.

Cos’altro ha il Galaxy S21 FE 5G? Un mago che lavora sodo in modo da poter giocare duro. Insieme alla tecnologia di risparmio energetico, il chipset è così veloce, potente e così intelligente che puoi sperimentare giochi ad alta intensità grafica e multitasking come mai prima d’ora.

Il nuovo telefono Samsung si presenta come un’alternativa più economica al normale Galaxy S21 e un successore del Galaxy S20 FE. Da questo punto di vista, il Samsung Galaxy S21 FE 5G ha una modalità notturna migliorata. Il nuovo telefono continua anche l’eredità della serie Galaxy S21 con lo stesso design del telaio Contour-Cut e l’elevata configurazione della fotocamera posteriore.

Recensione Samsung Galaxy S21 FE – Conclusione

Samsung ha preso ciò che ti piace di più e ha realizzato il miglior telefono ispirato ai fan in modo che tu possa vivere le tue emozioni quotidiane al massimo. S21 FE 5G, dotato dell’ultimo e più veloce processore Galaxy? Sì. Una camera di qualità professionale? Sicuro. Galaxy S21 FE 5G racchiude tutto ciò che desideri in 16,29 cm, una dimensione creata per connetterti con gli amici ed esplorare nuove emozioni, ma anche per trasmettere in streaming dal vivo e ascoltare i tuoi programmi preferiti con la massima qualità e senza interruzioni.

In conclusione, in breve, la cosa più importante dell’S21 FE 5G è che gli amanti dei giochi mobili e dei dispositivi di streaming dedicati rimarranno stupiti dalla grafica e dalla qualità dell’immagine dell’S21 FE 5G, e con il nuovo tasso di risposta a 240Hz, l’S21 FE 5G porta l’esperienza di gioco a un altro livello, con opzioni di reazione Troppo veloce. Inoltre, le dinamiche di gioco saranno fluide grazie alla frequenza di aggiornamento di 120Hz dell’S21 FE 5G, che offre la più alta densità di pixel sul display Dynamic AMOLED 2X.

Naturalmente, la cosa più importante per il telefono è la fotocamera, quindi gli utenti possono ottimizzare la modalità di scatto in condizioni di scarsa illuminazione e scattare foto ultraleggere in condizioni di oscurità. Se vuoi scattare un selfie completo, l’S21 FE 5G offre la migliore esperienza selfie di Samsung con la sua fotocamera frontale avanzata da 32 MP e le opzioni di recupero del viso AI – per selfie di alta qualità con tutti i tuoi amici.