La Matka Travel Fair ha portato in primo piano i sogni delle vacanze

Quest'anno la mostra ha accolto più di 50.000 visitatori, compresi i visitatori professionali che hanno partecipato agli eventi.

Lo scorso fine settimana a Centro esposizioni e congressi di Helsinki Trascorsa tra sogni di vacanza ed esperienze di gusto. La febbre del viaggio tra i finlandesi è innegabile, con viaggi pianificati sia a livello nazionale che internazionale. Allo stesso tempo, il Caravan Expo ha presentato numerosi veicoli da turismo e caravan da esplorare per gli appassionati.

IL Fiera internazionale dei viaggi di Matka È ormai la trentaseiesima volta che viene organizzata e i visitatori vengono a decidere i viaggi di vacanza, soprattutto per la prossima estate ma anche per il successivo inverno. Durante la giornata per gli operatori del settore c'è stata una comunicazione vivace e molti incontri piacevoli.

La Spagna è stata il paese partner della Matka Travel Fair. L'evento ha coinvolto quasi 900 aziende provenienti da circa 70 paesi diversi.

“La Matka Travel Fair è l'evento di settore più grande e unico alle latitudini settentrionali, che offre opportunità di networking senza pari e di altissima qualità. Conosciuto come l'iniziatore dell'Anno del Viaggio, non solo facilita le connessioni globali attraverso il Matka Workshop Day pre-evento e Forum business durante il Trade Day, ma attira anche un'ampia base di consumatori durante il fine settimana.“, Lui dice Nora Hatainendirettore aziendale di Matka.

In fiera sono stati lanciati tour operator e nuovi prodotti

Il nuovo tour operator Longitours ha avuto un lancio importante alla Matka Travel Fair. Sulla nuova piattaforma si sono svolte discussioni interessanti, che coprivano sia le tradizionali destinazioni turistiche che i voli indipendenti verso destinazioni a lungo raggio dal Brasile all'Asia.

“Per noi è importante che i clienti possano incontrarci faccia a faccia. Ciò crea fiducia a lungo termine, che consideriamo fondamentale per i tour operator. Allo stesso tempo, stiamo costruendo la nostra base di clienti e vendendo tour. Lui dice Goran Mikalsenamministratore delegato di Viaggi lunghi.



Carelia settentrionale Ha partecipato con una piattaforma sperimentale costruita per la prima volta con legno carbonizzato riciclato, una novità che debutta alla mostra. “Abbiamo ricevuto molti feedback positivi sul fatto che il nostro padiglione trasuda natura e che i nostri servizi promuovono il turismo sostenibile. L'attrazione principale del padiglione sono stati i suoni rilassanti del kantele collettivo, che hanno ispirato i visitatori a provare a suonarlo. Siamo molto felici di essere presentato al Matka Travel Expo e la partecipazione ha notevolmente rafforzato il grande spirito del nostro team nello sviluppo regionale del turismo. Lui dice Marja Titanen da Pohjois-Karjalan matkailu ry.

Il Caravan Show ha presentato più di 100 veicoli da viaggio e caravan

IL Salone del caravan di Helsinki 2024 Presentando gli ultimi sviluppi nel settore dei viaggi in veicolo ed evidenziando le possibilità di viaggiare in veicolo dal venerdì alla domenica, in concomitanza con la Fiera del viaggio di Matka. Questo accordo continuerà nei prossimi tre anni, poiché il Centro Esposizioni e Congressi di Helsinki ha firmato un accordo di partnership con Federazione degli importatori di caravan finlandesi Il giorno dell'inaugurazione della mostra. “All'Helsinki Caravan Show raggiungiamo non solo gli automobilisti attivi, ma anche molti nuovi segmenti di clienti. C'è un crescente interesse per i veicoli da viaggio e quest'anno si è registrato un gran numero di transazioni per nuovi veicoli. Lui dice Mika Jokinen, amministratore delegato della Federazione Importatori finlandesi di caravan.

IL Giornata del laboratorio di Matka, tenutosi in concomitanza con la Matka Travel Fair, ha attirato una grande partecipazione di 630 professionisti, rendendolo l'evento commerciale di viaggio più importante nei paesi nordici. Il 17 gennaio hanno partecipato all'evento in qualità di venditori un totale di 234 aziende e 226 acquirenti provenienti da 39 paesi diversi. Sono stati organizzati un totale di 3.600 incontri, a testimonianza della potenza del networking e delle opportunità di business offerte dall'evento.

La prossima Matka Travel Fair si terrà dal 16 al 19 gennaio 2025 presso l'Helsinki Exhibition and Convention Centre. L'evento internazionale del settore dei viaggi, Matka Workshop Day, Matka Travel Fair inizierà il 15 gennaio 2025. L'Helsinki Caravan Show si svolgerà dal 17 al 19 gennaio 2025.