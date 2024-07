Il presidente ruandese Kagame batte il proprio record elettorale

Secondo i risultati preliminari completi, il presidente ruandese Paul Kagame ha battuto il proprio record vincendo le elezioni di lunedì con oltre il 99% dei voti.

Il 66enne ha vinto le elezioni del 2017 con il 98,63% dei voti, superiore al 93% ottenuto nel 2010 e al 95% nel 2003.

I suoi critici dicono che la massiccia maggioranza di Kagame non è sorprendente perché governa con il pugno di ferro.

Ma i suoi sostenitori sottolineano la sua grande popolarità, poiché il Ruanda ha raggiunto stabilità e crescita economica sotto il suo governo.

Il signor Kagame è un ex comandante ribelle le cui forze presero il potere nel 1994, ponendo fine a un genocidio che uccise circa 800.000 persone in 100 giorni.

La commissione elettorale ha escluso dalla candidatura almeno tre candidati presidenziali, compresi i critici più accaniti del presidente.

L’affluenza alle urne è stata notevolmente alta: 98%

Ciò ha permesso a due candidati – Frank Habiniza del Partito Democratico Verde e l'indipendente Philip Mbayimana – di candidarsi contro di lui.

Hanno ricevuto rispettivamente lo 0,53% e lo 0,32%, un dato peggiore rispetto alle elezioni del 2017, quando il totale dei loro voti aveva superato la soglia dell’1%.

La partecipazione al voto è stata notevolmente elevata, raggiungendo il 98%, secondo la Commissione elettorale.

“Il risultato elettorale senza precedenti di Kagame, superiore al 99%, dovrebbe essere visto come un riflesso di quanto sia limitato lo spazio politico per l'opposizione oggi in Ruanda”, ha affermato Clementine de Montjoye di Human Rights Watch.

Ha aggiunto che il risultato “non è di buon auspicio per chiunque cerchi di impegnarsi in attività di opposizione legittime e credibili”.

Ma la vittoria di Kagame è stata acclamata dal presidente del vicino Uganda, Yoweri Museveni, che ha affermato che la sua rielezione è stata una “testimonianza della fiducia” che i ruandesi hanno riposto nella sua leadership.

Sebbene il Ruanda soffra ancora di alti tassi di disoccupazione giovanile, è una delle economie in più rapida crescita in Africa.

Nella sua campagna elettorale, Kagame ha promesso di proteggere il Ruanda dalle “aggressioni esterne” nel contesto delle tensioni con i vicini Repubblica Democratica del Congo e Burundi.

