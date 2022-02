St. Maarten allenta i requisiti di accesso e le regole locali, passando alla fase di regolamento

Condividi l’articolo

Dove il paese ha deciso di trasferirsi fase endemicaIsola caraibica San Martino Le restrizioni di viaggio diminuiranno nelle prossime settimane.

Includerà alcuni aggiornamenti di viaggio Elimina i requisiti di test per i viaggiatori completamente vaccinati Più alcune restrizioni locali.

Condizioni di ingresso a St. Maarten – informazioni per i viaggiatori

Le nuove regole per l’ingresso a Ravel a St. Maarten entreranno in vigore il 1 marzo 2022. Gli aggiornamenti includeranno:

Rimuovere i requisiti di prova : Viaggiatori che possono darne prova Completare la vaccinazione o la cura di Covid negli ultimi nove mesi di viaggio Non dovrai mostrare un risultato negativo del test Covid all’arrivo. Secondo le linee guida, la data di completamento della vaccinazione (una o due dosi, a seconda del vaccino) non può essere superiore a un anno. Se ha ricevuto un’iniezione di richiamo, deve essere somministrata almeno 14 giorni prima del viaggio.

: Viaggiatori che possono darne prova di Covid negli ultimi nove mesi di viaggio Secondo le linee guida, la data di completamento della vaccinazione (una o due dosi, a seconda del vaccino) non può essere superiore a un anno. Se ha ricevuto un’iniezione di richiamo, deve essere somministrata almeno 14 giorni prima del viaggio. Regole passeggeri per i viaggiatori non vaccinati Tutti i viaggiatori non vaccinati di età pari o superiore a 5 anni devono mostrare un test PCR negativo effettuato entro e non oltre 48 ore dall’arrivo o un test antigenico rapido 24 ore dopo l’arrivo a St. Maarten.

Tutti i viaggiatori non vaccinati di età pari o superiore a 5 anni devono mostrare un test PCR negativo effettuato entro e non oltre 48 ore dall’arrivo o un test antigenico rapido 24 ore dopo l’arrivo a St. Maarten. modulo di iscrizione al viaggio: Tutti i viaggiatori diretti a St Maarten devono ancora compilare il modulo di pre-autorizzazione, ma ora 72 ore prima dell’arrivo anziché 12. Puoi vedere il modulo qui.

La rimozione dell’obbligo del test per i viaggiatori che sono stati completamente vaccinati/recuperati il ​​1° marzo è la più grande modifica ai requisiti di ingresso nelle isole. Attualmente, anche i turisti attaccati devono mostrare prove di un test PCR di 48 ore o di un test antigenico di 24 ore per l’ingresso.

Restrizioni locali su Saint Martin – Aggiornare

Le restrizioni locali sono state allentate anche in tutta St Maarten. Dal 25 febbraio tutti i bar e i club possono rimanere aperti fino alle 3 del mattino

All’inizio di quest’anno è stato introdotto un coprifuoco tra mezzanotte e le 5 del mattino sul lato francese dell’isola, che ora è stato revocato.

Dichiarare il Covid un’epidemia “fondamentale”, afferma il ministro della Salute pubblica

Il ministro della sanità pubblica di Saint Martin, Omar Otley, ha rilasciato una dichiarazione alla stampa all’inizio di questa settimana in merito all’aggiornamento del viaggio:

“Mentre adottiamo passi verso la normalità, lo faremo in modo sicuro e responsabile. Con il numero di casi che rimane basso, i nostri protocolli hanno reso Saint Martin uno dei luoghi più sicuri da visitare oggi. Dichiarare il Covid-19 un’epidemia endemica sulla nostra isola è fondamentale e lavoreremo per diversi mesi per elaborare politiche pionieristiche. Dà la priorità alla salute di tutti consentendo al contempo viaggi facili e sicuri verso e all’interno di St Maarten”.

Ha continuato: “Siamo fiduciosi che l’introduzione di questi nuovi protocolli ci aiuterà a tornare senza intoppi alla vita e alla manutenzione normali, accogliendo un numero crescente di stimati visitatori nella nostra ‘isola amichevole'”.

La tendenza ai viaggi poiché le restrizioni continuano ad allentarsi in tutta la regione

L’annuncio di questa settimana da Saint Martin segue altri paesi dei Caraibi che sono stati Aggiorna le loro politiche e restrizioni di accesso locali Secondo più strategie per un’epidemia endemica piuttosto che una pandemia.

solo questa settimana, Giamaica Ha annunciato che avrebbe abolito l’obbligo del permesso di viaggio dal 1 marzo. L’isola caraibica ha anche recentemente allentato alcune restrizioni di quarantena per i viaggiatori, eliminando i requisiti di quarantena per i viaggiatori d’affari completamente vaccinati che forniscono un test PCR negativo da 72 ore di viaggio.

Il Anche la Repubblica Dominicana ha rimosso la maggior parte dei suoi requisiti di ingresso Per gli arrivi internazionali all’inizio di questo mese. Anche le restrizioni locali come i requisiti della maschera sono state rimosse di recente in tutte le aree interne ed esterne. Tuttavia, le maschere devono ancora essere indossate in aeroporto.

Il Isole Bermuda Ha anche allentato alcune restrizioni sui viaggiatori completamente vaccinati, che entreranno in vigore il 7 marzo.

Disclaimer: regole e restrizioni di viaggio attuali Può cambiare senza preavviso. La decisione di viaggiare è in definitiva una tua responsabilità. Contatta il tuo consolato e/o le autorità locali per confermare l’ingresso della tua cittadinanza e/o eventuali modifiche ai requisiti di viaggio prima del viaggio. Travel Off Path non approva i viaggi contro gli avvertimenti del governo