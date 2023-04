La Masaka School of Nursing rinnova la domanda per l’approvazione governativa del proprio corso di laurea

La direzione della Masaka School of Comprehensive Nursing and Midwifery ha rinnovato la richiesta di accreditamento per iniziare a offrire un corso di laurea in infermieristica.

Mentre presentava il suo rapporto alla settima cerimonia di laurea dell’istituto venerdì, la preside della scuola, la signora Nucindo Kikorina, ha detto che avevano bisogno dell’approvazione per iniziare a insegnare una laurea in infermieristica.

Ha detto che la scuola è strategicamente situata nella città di Masaka, nel centro dell’Uganda, e non c’è nessun altro istituto di formazione sanitaria pubblica tra Kampala e Mbarara che offra diplomi di laurea in formazione infermieristica, il che rende difficile l’accesso per le persone nel sottodistretto di Masaka tale formazione di alto livello nell’educazione infermieristica.

“Crediamo che, poiché il paese è nelle fasi avanzate di finalizzazione del Diploma completo di infermieristica entro il 2025, questo sia il momento giusto per autorizzare la scuola a iniziare a offrire diplomi di laurea in infermieristica”, ha affermato la signora Kikorina.

Complessivamente 481 studenti hanno conseguito la laurea in varie discipline, di cui 118 hanno conseguito il diploma di ostetricia e di infermiere compresso (224) ei restanti (139) hanno conseguito il diploma di infermiere.

Il preside ha affermato che la scuola ha impiegato un po’ di tempo senza diplomarsi agli operatori sanitari, affermando che l’ultima cerimonia di laurea si è svolta il 3 maggio 2019 e ciò è dovuto al blocco del Covid-19 che ha colpito la maggior parte delle attività.

Il presidente del consiglio di amministrazione, il dott. Stewart Musisi, ha affermato che la scuola è pronta per iniziare a offrire una laurea in infermieristica, sostenendo di essersi già assicurata un’affiliazione con la Mbarara University of Science and Technology (MUST).

“Abbiamo elaborato un piano strutturale e di cantiere varato dal Ministro e siamo sulla buona strada per migliorare la sicurezza degli studenti erigendo una recinzione intorno alla scuola e siamo felici che il cancello sia stato completato, e ora chiediamo al Ministero per aiutarci a migliorare la sistemazione del personale e degli studenti.”

La dottoressa Safina Musin, commissario responsabile per la formazione sanitaria presso il Ministero dell’Istruzione, ha elogiato la scuola per aver prodotto operatori sanitari di qualità.

Ha aggiunto: “Sto chiedendo a voi, neolaureati, di cambiare questa narrazione mentre siete sul campo”.

La dottoressa Joyce Moriko Kaduku, Segretario di Stato per l’istruzione primaria, ha chiesto ai laureati di servire la nazione con distinzione e integrità.

"Ho notato le sfide sollevate dal preside e dal presidente del consiglio, comprese quelle relative al trasporto alla scuola, all'alloggio e al luogo di insegnamento. Voglio assicurarvi che daremo la priorità a queste sfide e forniremo soluzioni una per una ."