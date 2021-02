La Lazio batte 2-0 il Bologna

Dopo il “polsino” del Bayern in Champions League, la Lazio … innaturalmente è caduta nel campionato italiano. Con un calo psicologico dopo la vittoria per 4-1 sui campioni d’Europa in “Olympico”, la Lazio perde a “Renato Dal”. Ara del Bologna 2-0.

E ha costretto il “Rosoblu” guidato da Senisa Mikhailovic, squadra della capitale, alla settima sconfitta in campionato, segnando un gol in ogni tempo. Con il punteggio di 0-0, Siro Immobil ha visto Lucas Scorobski bloccare il rigore sbagliato da Nicolas Dominguez a Joaquín Correa.

Due minuti dopo è arrivato il “rigore”, con Ibrahima Bayer che ha aperto le marcature per l’Emilia Romagna, mentre nel 65 Nicolas Sansoni ha fornito il “calcio di punizione” per la Lazio, mandando la sua squadra a +13 dalla drop zone.

La ventiquattresima gara:

Spezia – Parma 2-2 (52 °, 72 ° Gyasa – 17 ° Karamo, 25 ° Hernani).

Bologna-Lazio 2-0 (19 Bayou, 65 gradi Sansone)

Verona – Juventus 27/02

Sampdoria – Atalanta 28/02

Croton Cagliari 02/28

Inter Genoa 28/02

Udinese – Fiorentina 28/02

Napoli – Benevento 28/02

Roma – Milano 28/02

Torino Sassuolo 3/17

Record (in 23 partite)

Inter 53

Milano 49

Juventus 45-22

Roma 44

Atalanta 43

Lazio 43-24 c.

Napoli 40-22 c.

35- Ali

Verona 34

Sampdoria 30

Bologna 28–24c.

Genova 26

Udinese 25

Fiorentina 25

Benevento 25

Spezia 25-24 C.

Torino 20

Cagliari 15

Parma 15-24 A.

Crotone 12