Auvernats nell’Europa del fuoristrada: sedi e medaglie per squadra, con la Francia

Se i Tricolore (11 medaglie di cui 5 ori) hanno dimostrato che la Francia è stata una grande nazione della corsa e della montagna seguendo l’Italia (13) nelle Isole Canarie, nei Campionati Europei Off-Road, i 5 Auvergnats in corsa avevano fortemente indicato la loro presenza .

Laure Paradin (Clermont Athélé) leader degli Auvernats ai Campionati Europei Off-Road, a El Paso

Nel portafoglio regionale, infatti, due ori e un bronzo per la squadra, e posti bellissimi. Sulle tracce, in particolare, la 13a Ceyratoise Laure Paradan, a presentarsi alla sua prima scelta, si è rivelata un successo. La campionessa francese nelle major è tornata dalla Spagna con piena esperienza ai Mondiali di Chiangmai (Thailandia), all’inizio di novembre, per i quali è stata scelta.

Sulle salite e sui pendii ripidi della montagna, gli esordienti hanno fatto bene, con la Montferrandaise Pauline Trocellier (5a) e il postino Antonin Thérond (nono) a segnare punti.

Francesco Laporte

eccellente Théo Penard (CA Brive) punta almeno alla finale dei 2000 ostacoli agli Europei di Gerusalemme

Risultati Giovani donne di montagna.1. Ida Waldal (Norvegia), 5.4 km (309mD+/D-) a 24’37”; 5. Pauline Trossellier (Clermont Auvergne Athletics), 26’21’; 11. Fanny Sabet (CAA), 27’11”. attraverso la differenza. 1. Francia 17 punti.

Sentiero delle donne.1. Blandine L’Hirondel (Alençon), 47,4 km (2600m+) in 4h11’22”; 13. Lor Paradin (CAA), 4h47’15”. attraverso la differenza. 1. Francia 12 punti.

Piccoli uomini di montagna.1. Elia Mettio (Italia), 5.4 km (309 m D+/D-) a 21’45’; 9. Antonin Theronde (ASPTT Clermont Athletics), 22’32’; 17. Mario Simono (CAA), 23’25”. attraverso la differenza. 3. Francia 25 punti.

Pauline Troselier, 5 juniores agli Europei. © Alanis Duc / FF READ