Italia: Continuano le ricerche sul ghiacciaio crollato

In Italia le ricerche continuano martedì 5 luglio nel tentativo di ritrovare le persone scomparse, forse decine, dopo il crollo del ghiacciaio in Marmolada. Sono stati mobilitati droni ed elicotteri.

Al Palazzetto dello Sport Kanazi (Italia)È stata installata una cappella in fiamme. Qui vengono diretti i corpi delle vittime ritrovate. Proprio in quel momento, tre dei sette cadaveri che erano stati avvistati di sicuro erano riusciti a scendere dal ghiacciaio. Proprio accanto, al centro di soccorso, vivono nell’angoscia le famiglie degli scomparsi. Tredici persone sono ancora ricercate. Domenica 3 luglio erano in montagna e da allora non si hanno più notizie.



Le operazioni di ricerca sono riprese questa mattina, martedì 5 luglio, con il supporto di elicotteri. Ma la cautela è d’obbligo. Il mantello di ghiaccio è fragile. Il pezzo caduto è lungo 200 metri, largo 80 e tutto sul ghiaccio è un equilibrio precario. Il ghiaccio continua a sciogliersi. Nel pomeriggio di domenica 3 luglio, una valanga composta da migliaia di tonnellate di ghiaccio e roccia ha spazzato via tutto ciò che incontrava sul suo cammino.