Crollo del ghiacciaio in Italia. Come il riscaldamento globale ha rovinato la montagna.

La corsa contro il tempo è proseguita lunedì sulle pendici del Ghiacciaio della Marmolada, Regina delle Dolomiti nelle Alpi Italiano. Ma secondo i soccorritori, le opportunità ci sono quasi niente Per trovare sopravvissuti nelle inclusioni di ghiaccio e rocce cadenti, tuttavia, sono stati utilizzati droni dotati di telecamere termiche. Queste sono condizioni pericolose per i soccorritori Aggiunge il sindaco di Canazzi Giovanni Bernard. In bilancio almeno sette morti, di cui due guide alpine, e otto feriti. Quindici persone volevano senza sapere se fossero state effettivamente travolte dalla valanga.

Le vittime non hanno avuto alcuna possibilità. Le foto, scattate domenica da un rifugio, mostrano la lingua grigia che prende tutto sul suo cammino, a quasi 300 km/h, con rombi. Il ghiacciaio della Marmolada irrompe in una delle cime rocciose della montagna, a 3.300 metri di altitudine, e taglia quattro corde di alpinisti su questa via di uso comune.

disgelo del permafrost

Occorre individuare le cause della tragedia, Ma non hanno dubbi. Sabato la temperatura è stata di 10 gradi, un record, in cima alla Marmolada. Le temperature eccezionalmente elevate nelle ultime settimane nel nord Italia hanno indebolito il ghiacciaio accelerando lo scioglimento del permafrost, questa miscela di roccia e acqua che normalmente non si scioglie. trucco Costruisce dalla montagna. L’accumulo di acqua sotto il ghiacciaio potrebbe aver rotto il circo e causato la massiccia valanga. Le immagini mostrano anche un aumento del fluido, più dei blocchi di ghiaccio.

Crollo della Marmolada È il risultato del riscaldamento globale conferma Massimo Frisotti, della Rome Tree University. Scioglimento accelerato nelle Alpi. Abbiamo avuto un inverno molto secco, con il 40-50% di precipitazioni in meno. Le condizioni attuali del ghiacciaio sono a metà agosto, non all’inizio di luglio.

Tutte le Alpi interessate

Le autorità hanno anche transennato l’intera valle. Per facilitare i soccorsi, ma anche per prevenire un altro disastro. Un tratto della Marmolada preoccupa i pescatori italiani delle Alpi: lunga 200 metri, alta 60 metri e profonda 80, rischia a sua volta di capovolgersi.

L’effetto serra è visibile in tutte le Alpi. Un mese prima, la caduta del Cerac aveva già allontanato due alpinisti della catena montuosa svizzera, la Grande Compiegne. più vicino alla Francia, Il ghiacciaio Planpincieux, sul versante italiano delle Grandes Jorasses e del Monte Bianco, è monitorato da vicino dal 2014. Nell’agosto 2020 decine di residenti e turisti sono stati evacuati d’urgenza perché il blocco di 500.000 metri cubi è minacciato di crollo.