La fiera Ispo Sports and Outdoor riunirà più di 1.600 espositori

Dal 28 al 30 novembre 2023 si terrà la fiera internazionale Ispo di Monaco dedicata all’universo. al di fuori E lo sport è tornato. Si prevede che al centro espositivo di Monaco parteciperanno più di 1.600 espositori provenienti da tutto il mondo, che riuniranno marchi, rivenditori, fornitori e produttori.

All’aperto di Ispo 2023 – Messe München GmbH

Quest’anno, la sostenibilità è al centro di questo fitto programma di conferenze, eventi e tavole rotonde, in particolare con i leader aziendali che si interrogano sul “ruolo delle istituzioni e dei marchi globali” o “dell’impatto ambientale del packaging per i marchi esteri”. “.

Questo evento biennale è diviso in sei zone e dedicherà un’area di 2.000 metri quadrati al settore della moda. Quest’area B1, intitolata Zeitgeist, presenterà gli ultimi sviluppi nel settore tessile e alcune collaborazioni con designer.

Tra gli espositori ci saranno i marchi cinesi di abbigliamento sportivo 3s Apparel e Acetech e il marchio norvegese di intimo e capispalla Aclima. Etichetta per vestiti al di fuori Rinnova la sua presenza alla fiera anche l’azienda svedese Houdini.

Con la sua collezione di tessuti Ecosensor, il marchio giapponese Asahi Kasei svelerà i suoi ultimi sforzi tecnologici di greening, come il suo nuovo processo per la produzione di fibre sintetiche da materiali organici, come il bioetanolo.

Si terrà inoltre la cerimonia di premiazione “Ispo Textrends Fall-winter 25/26”, che si terrà il 29 novembre, nel primo pomeriggio. I partecipanti dovranno mettere in evidenza le proprie innovazioni nel campo del tessile e proporre un capo o un prodotto che verrà valutato da una giuria di esperti.

Alla precedente edizione di OutDoor by Ispo, tenutasi a giugno presso il Monaco Order Center (MOC), hanno risposto più di 9.000 visitatori provenienti da 88 paesi, tra cui Francia, Italia, Cina e Stati Uniti.