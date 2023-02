La Federazione Internazionale della Stampa Sportiva in Africa istituisce un nuovo Comitato Esecutivo

L’organo africano della Federazione internazionale della stampa sportiva (AIPS) ha istituito un nuovo comitato esecutivo sabato 25 febbraio 2023, l’ultimo giorno della conferenza AIPS Africa di tre giorni a Dakar.

Il senegalese Abdallah Thiam è diventato il nuovo presidente di AIPS Africa. Thiam, che guida la National Association of Sports Press in Senegal, succede al nigeriano Mitchell Obi che ha scelto di non candidarsi dopo dieci anni.

“Poiché abbiamo concordato posizioni di leadership, vogliamo mostrare il percorso che seguiremo come una nuova squadra che mostra l’Africa come un continente unito e ha la volontà di fare le cose… Sono contento che i nostri compagni africani abbiano capito e ringrazio loro per la fiducia”, ha detto il nuovo presidente del continental body.

Il marocchino Mourad Mutawakkil, che ha rassegnato le dimissioni alla carica di presidente, ha mantenuto incontrastato il suo primo seggio alla vicepresidenza dopo il ritiro dall’Algeria del Mufti del Sudan Muhammad e di Nazim Beysol.

All’interno del comitato, sono stati eletti quattro nuovi membri con Jérôme Tendribeogo del Burkina Faso in testa (17 voti), Kodjo Afoliti del Togo che ha ricevuto 14 voti, Fridolin Wamombo della Repubblica centrafricana che ha ricevuto 12 voti e la signora Kadiatou Traoré della Guinea che ha ricevuto 11 voti. . Voci, ha osservato sabato l’associazione.

La Federazione Internazionale della Stampa Sportiva è stata fondata nel 1924 durante i Giochi Olimpici di Parigi, ed è stata fondata sulla convinzione di rafforzare la cooperazione tra le federazioni affiliate nella difesa degli interessi sportivi e professionali e di rafforzare l’amicizia e la solidarietà tra i giornalisti sportivi di tutti i paesi.

L’elenco completo della nuova sede direzionale:

Presidente:

Abdoulaye Thiam – Senegal

Primo Vicepresidente:

Mourad Moutawakel – Marocco

Vicepresidenti:

Chris Mbaisi – Kenya

Sig.ra Bertil Macy Bacon – Camerom

Omar Baba Traore – Mali

Nazim Bisoul – Algeria

segretario generale

Mosè Sissi

tesoriere

Lillian Nchimirinana

Membri:

Jerôme Tiendrebeogo – Burkina Faso

Kodjo Avuletey – Togo

Fridolin Wampopo Kbengolagna – Repubblica Centrafricana

Kadiato Traoré – Guinea

