L’itinerario di Jill Biden: la First Lady degli Stati Uniti che sostiene l’emancipazione delle donne

La First Lady degli Stati Uniti Jill Biden con la First Lady Rachel Ruto alla State House di Nairobi. [Ofiice of the First Lady]

La First Lady degli Stati Uniti Jill Biden ha dato il via con entusiasmo alla sua visita di stato di tre giorni in Kenya.

Pochi istanti dopo aver incontrato la First Lady Rachel Ruto alla State House di Nairobi venerdì sera, Jill era in viaggio per incontrare e parlare con un gruppo selezionato di donne presso la residenza dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Kenya Meg Whitman.

Qui, il suo discorso ha conquistato il cuore degli invitati, esortando le donne a lavorare insieme e guidare la prossima generazione di leader.

“Le donne nutrono, nutrono, insegnano, sostengono e aprono la strada. Le donne sono state messe a tacere per troppo tempo… È stata una lotta alzare la voce, ma le vostre storie sono fonte di ispirazione”, ha detto al pubblico.

Jill, che è in Kenya su invito di Rachel, ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti a collaborare con il Kenya per costruire migliori opportunità e un futuro migliore.

“Quando le donne ottengono le opportunità che meritano, non c’è limite a ciò che possiamo fare. Quando ci uniamo per lavorare contro l’ingiustizia, possiamo aggiustare ciò che è rotto e sollevarci a vicenda quando cadiamo”, ha detto.

La first lady ha partecipato a un ricevimento di emancipazione femminile con Whitman nella sua residenza a Nairobi.

Parte dei suoi impegni in Kenya erano incentrati sull’emancipazione di donne e giovani, sull’apprendimento del programma Banking Table e sull’affrontare problemi di insicurezza alimentare e siccità nel Corno d’Africa.

Sebbene sia la sua terza visita in Kenya, questa è la sua prima visita ufficiale come First Lady degli Stati Uniti e la sesta in assoluto in Africa.

Domani, sabato 25 febbraio, il dottor Biden ospiterà un evento sull’imprenditorialità e la sostenibilità al mattino e un festival nel pomeriggio.

Partenza dal Kenya per gli Stati Uniti domenica 26 febbraio 2023.