La Corea partecipa a una riunione di alti funzionari prima del vertice APEC

La Corea del Sud ha partecipato a un incontro di alti funzionari a San Francisco in vista del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC), ha detto lunedì il Ministero degli Esteri.

La delegazione coreana, guidata da Kang Jae-kwon, viceministro degli affari esteri per l’economia, ha partecipato all’incontro finale degli alti funzionari da sabato a domenica per rivedere le attività di quest’anno e discutere le modalità per rafforzare la cooperazione, ha affermato il ministero.

Separatamente, Kang ha incontrato anche Rebecca Fatima, direttore esecutivo del segretariato dell’APEC, e ha discusso il piano della Corea di ospitare il vertice dell’APEC nel 2025.

Il vertice APEC di questa settimana, in programma dal 15 al 17 novembre, riunirà i rappresentanti di 21 economie membri dell’APEC, tra cui il presidente coreano Yoon Suk-yeol e il primo ministro giapponese Fumio Kishida.

Istituita nel 1989, la Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) è un quadro intergovernativo volto a promuovere il libero scambio in tutta la regione dell’Asia-Pacifico. Gli Stati Uniti hanno ospitato l’ultima volta il vertice APEC alle Hawaii nel 2011. (Yonhap)