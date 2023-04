Altri due ospiti reali partecipano all’incoronazione di re Carlo: il principe ereditario Fumihito e la principessa ereditaria Kiko del Giappone confermano che parteciperanno

L’agenzia giapponese per la casa imperiale ha riferito che il Giappone ha ricevuto a marzo un invito dalla famiglia reale britannica che richiedeva la presenza del capo di stato o di un suo rappresentante alla cerimonia. media locali. L’imperatore Naruhito, 63 anni, non partecipa alle cerimonie di incoronazione reale straniera per una questione di protocollo, quindi ci si aspettava che avrebbe mandato suo fratello minore. L’imperatore fece un raro viaggio all’estero per partecipare ai funerali di stato della regina Elisabetta II.

Re Carlo ruppe con la tradizione invitando i monarchi stranieri all’incoronazione. A gennaio, il Principe Alberto II di Monaco è diventato il primo capo di stato d’oltremare a confermare la sua partecipazione, anche se la famiglia imperiale del Giappone è stata la prima a farlo attraverso un’agenzia ufficiale o una casa.

Re Carlo e la regina consorte Max Mumby / Indaco / Getty Images

Il principe ereditario Fumihito è stato ufficialmente annunciato come primo in linea di successione al trono l’8 novembre 2020. La cerimonia ufficiale è stata rinviata di sette mesi a causa della pandemia. Suo fratello maggiore, l’imperatore Naruhito, è salito al trono nel maggio 2019 in seguito all’abdicazione del padre di 89 anni, l’imperatore Akihito, che è diventato il primo monarca giapponese ad abdicare in oltre 200 anni.