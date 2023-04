FIR contro Ingegnere trattenuto per aver minacciato la figlia di Virat Kohli

Il giocatore di cricket indiano Virat Kohli con Anushka Sharma e la loro figlia Vamika Kohli. Instagram / @ViratKohli

Sulla richiesta del manager di Kohli all’Alta corte di Bombay di non procedere con le accuse contro Ramnagesh Akubathini – arrestato per aver minacciato la figlia dell’ex skipper indiano Virat Kohli – Il BHC ha respinto il First Information Report (FIR) presentato contro l’ingegnere del software.

L’ingegnere, Akupatene, è stato arrestato dopo averlo presumibilmente minacciato Vamika Kohli – che aveva meno di un anno – dopo che l’India ha perso contro il Pakistan nella partita della Coppa del Mondo T20 del 2021.

La preside di Kohli, Aquillia D’Souza, ha presentato la richiesta citando una lettera che Akubathini le ha scritto il 5 aprile.

Nella sua lettera, ha chiesto ad Al-Kohli e sua moglie Anushka Sharma Accettando di annullare il FIR, aggiungendo che la coppia ha creduto nella sincerità della richiesta e ha chiesto a D’Souza di fornire una “non obiezione”.

La questione è stata approvata da un organo divisionale del BHC in una domanda penale di Akubathini.

All’inizio di quest’anno, Akupatini ha chiesto la revoca del FIR perché l’azione penale avrebbe messo a repentaglio la sua carriera e gli avrebbe reso più difficile perseguire studi o opportunità all’estero.

La petizione affermava inoltre che non vi erano prove concrete che suggerissero che i tweet provenissero dall’indirizzo IP del dispositivo Aquapatene.

Il 21 novembre 2021, il giudice gli ha concesso la libertà su cauzione ammettendo che i tweet non erano diretti specificamente al giocatore di cricket o alla sua famiglia.

La petizione affermava che stava internando presso organizzazioni rispettabili e non aveva altri precedenti o precedenti penali.

La Corte dei magistrati di Bandra ha rinviato Akuppatene alla custodia della polizia fino al 16 novembre e poi lo ha inviato alla custodia giudiziaria.