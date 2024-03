Algeria e Iran firmano numerosi accordi di cooperazione – Xinhua

Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune (a destra) e il presidente iraniano in visita Ibrahim Raisi (a sinistra) partecipano a una cerimonia di firma ad Algeri, Algeria, il 3 marzo 2024. Domenica il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha firmato numerosi accordi di cooperazione con il suo omologo iraniano in visita Ibrahim Raisi. Per rafforzare il partenariato. (Xinhua)

Algeria, 3 marzo (Xinhua) – Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha firmato domenica numerosi accordi di cooperazione con il suo omologo iraniano Ibrahim Raisi in visita per rafforzare il partenariato.

Secondo l’agenzia di stampa statale algerina, gli accordi riguardano i settori dell’energia, delle startup, del turismo, dei media e delle comunicazioni.

Durante una conferenza stampa congiunta, Tebboune ha espresso il suo impegno a migliorare la cooperazione bilaterale, descrivendo le relazioni con l’Iran come “storiche”.

Ha elogiato il sostegno dell'Iran all'adesione non permanente dell'Algeria al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il periodo 2024-2025, e ha anche elogiato la solidarietà iraniana con la causa palestinese.

Inoltre, Tebboune ha condannato gli attacchi israeliani in corso contro la Striscia di Gaza ed ha espresso la sua preoccupazione per il silenzio di alcuni paesi riguardo a tali crimini.

Da parte sua, Raisi, facendo eco a Tebboune, ha sottolineato le relazioni bilaterali profondamente radicate e ha sollecitato l'espansione dei legami economici.

Raisi ha inoltre espresso il suo rammarico per la situazione nella Striscia di Gaza e ha accusato l'amministrazione americana di avere un ruolo nei crimini israeliani che sta commettendo, sottolineando l'impegno dell'Iran nella difesa dei diritti del popolo palestinese, secondo il sito web della Striscia di Gaza. Ufficio presidenziale iraniano.

La visita del presidente iraniano arriva dopo la sua partecipazione al settimo vertice del Forum dei paesi esportatori di gas, svoltosi sabato ad Algeri. ■

