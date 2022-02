La community di Destiny 2 è già in fermento con lo spoiler principale di The Witch Queen

Bungie ha fatto un lavoro eccezionale con Destino 2‘S Una storia nell’ultimo annoche ha portato i giocatori a preoccuparsi davvero della gigantesca opera spaziale che si svolgeva di fronte a loro. affascinante regina Racconta una delle più grandi storie della serie fino ad oggi e offre finalmente ai giocatori alcune risposte Casseruola I più grandi misteri dell’universo.

Più che ostentare Savaton, l’astuta sorella di Oryx il Re dei Corrotti, offre anche ai giocatori un assaggio di ciò che verrà dopo. Ma per quanto sia grande ed eccitante la storia per i fan, Casseruola La società non può fare a meno di fare di un meme la sua più grande rivelazione.

[Warning: This post contains major spoilers and spoiler images for Destiny 2: The Witch Queen’s campaign and final cutscene.]

Foto: Bungie

Alla fine di affascinante regina Campagna, i giocatori sconfiggono Savathon, Particolarmente. Mentre il suo corpo moriva, il suo fantasma – un asino spinoso di nome Immaru – sembrava essere scomparso nella luce del viaggiatore, e nessuno sapeva dove fosse. Questo lascia Savathon, tecnicamente un guardiano, nel limbo. Se Immaru la trova (prima che i giocatori lo distruggano a pezzi in una stagione o espansione futura), può far rivivere la vita con la stessa facilità di qualsiasi Ranger.

a affascinante reginaQualche istante prima della sua partenza, avverte le guardie che ora sono sole – che qualcosa di più grande e peggio sta arrivando. Quindi Destino 2 Dà ai giocatori la prima occhiata a The Witness.

Conosciuto con molti nomi diversi nella serie (come The Winnower, The Voice in the Darkness e The Entity), The Witness esce dal cancello e pronuncia un discorso rivolto al viaggiatore. Stavano fluttuando con la schiena rivolta verso la telecamera, un lungo mantello dietro di loro, il fumo che saliva dalle loro teste.

Foto: Bungie via Polygon

È uno scenario e una silhouette molto belli, poi si girano. Il Testimone è pallido e ha una grande testa rotonda. I loro occhi sono simili allo spazio e hanno un’unica linea scura che attraversa le sopracciglia e raggiunge l’attaccatura dei capelli. E la società sembra divisa tra l’aspetto del cattivo più cool della storia di Destiny o Megamind dell’omonima commedia animata del 2010.

Hanno ragione entrambi i gruppi:

Dannazione, non posso credere che Dreamworks e Bungie abbiano collaborato per assicurarsi che il sequel di Megamind fosse canonico per la sequenza temporale di Destiny. – Bianco, dipendente da FFXIV (Whiyyte) 24 febbraio 2022

Questo è il tweet di Destiny: Megamind. Se lo sai, lo sai. Brendan interpreta WITCHQUEEN W/OA PEACEBOND (Brunt) 23 febbraio 2022

Mentre The Witness sembra un po’ sciocco negli screenshot, sembra ancora più bello in azione.

Il testimone è capitale B Un grande affare Destino 2. Sono i più grandi nemici del viaggiatore, il leader dell’oscurità e anche un potenziale alleato, dando stabilità ai giocatori oltre la luce. Ci sono molti posti diversi in cui possono portare il personaggio e i Guardiani ne sanno ancora molto poco.

Mentre affascinante regina I giocatori danno solo una leggera presa in giro al nuovo cattivo (o potenziale amico), e senza dubbio i Guardiani ne vedranno altri in futuro Luce E il la forma finale Espansioni, che dovrebbero arrivare nel 2023 e nel 2024.