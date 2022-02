Come correggere il codice di errore del cinghiale in Destiny 2 The Witch Queen

Destiny 2: La regina delle streghe Diversi codici di errore che aiutano il giocatore a determinare la causa della disconnessione del gioco. Ogni codice ha il proprio problema che viene evidenziato. Uno di questi codici di errore è noto come codice di errore Boar, che indica che un gioco sta lottando per connettersi a una rete.

Codice di errore cinghiale visto per i giocatori di console che utilizzano più connessione Wi-Fi rispetto ai giocatori di PC. Ecco perché, Bungie, Fate 2 Regina delle streghe Gli sviluppatori, il giocatore consiglia di utilizzare una connessione cablata per ottenere una connessione più stabile.

Immagine tramite Bungie

Un altro motivo per il codice di errore Boar è la condivisione del gioco, che è noto per causare problemi di connessione. I giocatori possono disabilitare la condivisione del gioco tramite le impostazioni della piattaforma PlayStation e Xbox. Da qui, possono risolvere questo problema mentre seguono i passaggi elencati nelle impostazioni della piattaforma per disabilitare la condivisione del gioco.

Se hai acquistato la tua copia da un altro paese

Immagine tramite Bungie

Una delle cause finali del codice di errore Boar è una mancata corrispondenza della regione che è un problema comune se hai acquistato la tua copia da Destiny 2 La regina delle streghe da un altro paese o regione. Se il tuo account non corrisponde alla versione regionale che hai acquistato, di conseguenza potrebbe essere visualizzato il codice di errore Boar.

Per risolvere questo problema, iniziare prima con l’installazione destino 2 regina delle streghe, Inoltre tutti i suoi aggiornamenti di contenuto. Quindi crea un nuovo account prima di iniziare il gioco e assicurati che la nuova area dell’account sia la stessa dell’area di gioco.

Dopodiché, inizia Destiny 2 La regina delle streghe e scarica tutti gli aggiornamenti. Una volta scaricato, esci dal tuo account esistente e accedi nuovamente al tuo account di gioco iniziale. Quindi puoi finalmente avviare destino 2 regina delle streghe, Speriamo che questa volta senza problemi.

Seguire questi passaggi ti aiuterà a correggere il codice di errore Boar e ad assicurarti che ci sia una forte connessione tra la tua rete e Destino 2 server.

Altri titoli Destino 2 Nel futuro

Destiny 2 La regina delle streghe È l’ultima espansione di Bungie in Destino 2 È stato rilasciato il 22 febbraio. 2 nel piatto L’ultimo gioco è disponibile su Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia e Microsoft Windows per PC.

Se sei un giocatore PC, il codice di errore Boar potrebbe non essere qualcosa che incontri spesso. Quindi, finché non affronti la tua serie di problemi, assicurati di consultare la nostra guida su tutto ciò che sta arrivando Destino 2 Espansioni E cosa ti aspetti allora? Destiny 2 La regina delle streghe.