Mercury lancia un sistema di controllo tramite joystick per i singoli motori

Joystick, sterzo, acceleratore e cambio Il nuovo e più semplice sistema joystick è unico in quanto è stato progettato specificamente per le imbarcazioni monomotore, ha affermato Tyler Mehrl, Senior Category Manager di Mercury.

“È dotato di un'interfaccia utente semplice con un unico punto di contatto per acceleratore, trasmissione e sterzo, facilitando il comodo utilizzo con una sola mano”, ha affermato Mehrle.

A differenza del sistema concorrente Helm Master EX di Yamaha per motori fuoribordo singoli, il controller joystick dal “design elegante” di Mercury non ha pulsanti fisici, ma si affida invece all'utente che regola impostazioni come pilota automatico e waypoint utilizzando un touchscreen multifunzione.

Il joystick darà allo skipper un movimento proporzionale in avanti e indietro – più lo si sposta, più il motore diventa reattivo – mentre la funzione di rotazione fornisce “una guida precisa e intuitiva”.

Il sistema di governo con joystick per le navi monomotore “elimina la necessità di utilizzare entrambe le mani per accelerare, virare e virare durante le manovre a bassa velocità come l'attracco”, ha affermato Mercury.

“Non solo il funzionamento con una sola mano è più comodo, ma il controllo preciso fornito dal sistema di sterzo darà agli utenti maggiore sicurezza nelle situazioni in cui manovrare un singolo motore fuoribordo può essere più difficile di una configurazione multi-motore.”

Il joystick dovrà essere integrato con un touch screen multifunzione con GPS e il modulo di monitoraggio del motore SmartCraft Connect di Mercury.

La funzione autopilota avrà impostazioni di direzione e rotta, consentendo allo skipper di proiettare waypoint sul plotter cartografico.

La funzione di direzione consentirà di regolare il percorso tramite il touchscreen multifunzione con incrementi di 1 grado o 10 gradi oppure con incrementi di 10 gradi utilizzando il joystick.