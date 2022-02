Il Fanatec Podium Button Module Rally è un simulatore di ruote vincitore del WRC

Dopo aver annunciato a collaborazione tra di loro e l’M-Sport Ford World Rally Team, Fanatec ha rivelato il Podium Button Module Rally per gli appassionati di rally sim.

È stato utilizzato il nuovo terminale della ruota da rally incentrata sui rally Rally di Monte Carlo il mese scorsocon Sébastien Loeb e Isabelle Galmiche hanno fatto la storia a bordo della Ford Puma Hybrid Rally1.

Sebastien Loeb e Isabel Galmich, Team M-Sport Ford World Rally, Ford Puma Rally1, Rally Monte Carlo 2022, McKlein, foto di sport motoristici

Loeb diventa il più anziano vincitore del WRC, a 47 anni, e Galmiche è il primo copilota a vincere un Campionato del Mondo di rally da Fabrizia Pons nel 1997.

La piattaforma Podium Button Module Rally è la stessa configurazione utilizzata da Loeb e Galmiche per vincere il prestigioso evento e sarà utilizzata da tutti i piloti M-Sport Ford Rally1 di tutto il mondo nel Campionato del mondo di rally di questa stagione.

Progettato in collaborazione con M-Sport, viene utilizzato nelle auto da corsa per controllare vari livelli di prestazioni, tra cui mappatura del motore, livelli di frenata rigenerativa e impostazioni di boost elettrificato ibrido.

La nuova unità del cerchione è dotata di nove pulsanti con luci posteriori a LED programmabili, tre encoder a 12 vie a colori personalizzabili, un display OLED da un pollice e due pad direzionali a portata di pollice.

L’unità pulsante si collegherà ai volanti Fanatec esistenti che utilizzano uno schema di montaggio a sei fori; Presumibilmente, questo significa che la maggior parte delle ruote della serie Podium sarà compatibile – i dettagli non sono stati ancora confermati.

La maggior parte delle immagini ha un modulo pulsante associato al cerchio Sparco, il che indica che potresti essere in grado di collegare il modulo a qualcosa come il cerchio Sparco P300, attualmente disponibile per 259,86 €.

Ovviamente, confermeremo la compatibilità quando saranno disponibili ulteriori informazioni.

Espande l’offerta di Fanatec per gli appassionati di rally, sedendosi accanto al volante CSL Elite WRC. Sfortunatamente, poiché utilizza un sistema di montaggio a cinque fori, sarà incompatibile con il nuovo Podium Button Module Rally.

Senza informazioni sui prezzi o sulla versione disponibili, saremo sicuri di darti notizie su questa fantastica aggiunta al portafoglio in crescita di Fanatec di prodotti ispirati agli sport motoristici, che include BMW M4 GT3 E il Bentley Continental GT3 Pikes Peak cerchioni. Facci sapere nei commenti qui sotto se sei interessato a questa nuova aggiunta.

fonte immagine: foto di sport motoristici