La carovana polifonica: nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO

Il programma “La Carovana Polifonica, Ricerca, Conservazione e Promozione del Canto Polifonico dell’Epiro” è stato approvato nell’elenco delle buone pratiche per la conservazione della “piazza del patrimonio culturale” nella sua quindicesima riunione annuale (14-19 / 12 /) del Comitato della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale (UNESCO, 2003) ).

Come ha affermato il Ministro della Cultura e dello Sport Lina Mendoni, “Il Programma di Canzoni Polifoniche dell’Epiro è la prima voce per la Grecia nell’elenco internazionale delle buone pratiche per la conservazione del patrimonio culturale, con la commissione che elogia la padronanza della nomina. Mm, di generazione in generazione, e il Ministero della Cultura e dello Sport, insieme all’indice nazionale, si occupa di registrare, registrare e mettere in sicurezza le componenti della “arena del patrimonio culturale”.

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale è un trattato internazionale adottato dall’UNESCO nel 2003 e ratificato dalla Grecia nel 2006. È emerso come un frutto maturo della riflessione internazionale sul concetto di patrimonio culturale, con un’attenzione particolare alle pratiche culturali. Costituiscono una tradizione vivente (come la musica, la danza, la conoscenza, le pratiche, ecc.) Che non sempre lascia una traccia fisica tangibile. Il servizio responsabile dell’attuazione della convenzione in Grecia è la Direzione del patrimonio culturale moderno (DINEPOK) del Ministero della cultura e dello sport.

L’elenco delle buone pratiche per la conservazione del patrimonio culturale comprende programmi, piani e attività di conservazione che riflettono al meglio i principi e gli obiettivi della Convenzione. “The Polyphonic Caravan, Exploring, Preserving and Highlighting the Polyphonic Song of Epirus” è un programma di lunga durata condotto ai confini dell’Epiro (principalmente nei villaggi di Ioannina e nelle contee di Thesprotia), dove vengono fatte risalire le radici del canto polifonico. E ad Atene. La canzone polifonica dell’Epiro è un fenomeno culturale complesso che è profondamente radicato nel tempo e nello spazio. È intrecciato, tra le altre cose, con la struttura della società e l’espressione degli abitanti dei confini dell’Epiro e della minoranza greca in Albania, che, come altri gruppi etnici e culturali, è una componente viva dell’identità culturale. È stato registrato nell’Indice nazionale del patrimonio culturale della Grecia nel 2016. Maggiori informazioni su questo oggetto sono disponibili all’indirizzo http://ayla.culture.gr/ipeirotiko_polyfonico_tragoudi/

La “carovana polifonica” comprende attività da solista, come laboratori e festival di canzoni polifoniche, in città e villaggi in tutta la terraferma e nell’isola della Grecia, al fine di preservare e promuovere la tradizione della canzone polifonica, come le seguenti:

• Ricerca sistematica in loco e documentazione del gruppo “Polyphonic Caravan” (AMKE ‘Apeiros) nei villaggi con una tradizione di canto polifonico al fine di registrare, preservare e valorizzare la musica della tradizione polifonica.

• Un archivio di canzoni polifoniche con materiali audiovisivi digitali provenienti da ricerche sul campo e vecchie registrazioni.

Organizzare due grandi eventi, come gli International Polyphony Meetings in Epiro e i principali festival di canzoni polifoniche ad Atene.

• Trasmissione della tradizione della canzone polifonica attraverso l’educazione informale nei laboratori giovanili, che ha portato alla nascita di una nuova e attiva generazione di artisti della canzone polifonica.

Crea anche ponti di comunicazione tra le varie comunità canore polifoniche ea livello internazionale.

Va notato che l’organismo del trattato si congratula con la Grecia per la sua decisione:

• Presentando questa nomina esemplare come una buona pratica per preservare l’elemento del patrimonio culturale immateriale, sorto su iniziativa di individui e di un’organizzazione non governativa.

• Per il fatto che il lavoro di “Polyphonic Caravan” è caratterizzato da un approccio molto flessibile e creativo, che assume la forma di un piano di conservazione.

• Il fatto che l’opera rappresenti pericoli per il canto polifonico attraverso una stretta collaborazione tra i vari attori di questo patrimonio.

La Grecia nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (UNESCO, 2003)

La Grecia ha finora incluso 8 elementi del patrimonio culturale immateriale nel catalogo rappresentativo del “patrimonio culturale dell’umanità” (UNESCO, 2003), presentando per lo stesso elenco una nomination “La celebrazione del 15 agosto in due comunità montane in Grecia: a Vlasti e Festival a Syrrako”, che da Dovrebbe essere giudicato alla prossima conferenza intergovernativa della commissione.

Gli otto elementi del patrimonio culturale immateriale della Grecia registrati nell’Indice rappresentativo del “Patrimonio culturale immateriale dell’umanità” (UNESCO, 2003) sono i seguenti:

1. La dieta mediterranea, 2013, insieme a Italia, Spagna, Marocco, Portogallo, Cipro e Croazia

2. L’esperienza della coltivazione del mastice tradizionale a Chios, 2014

3. Tinian Marble, 2015

4. Il consueto evento Momoeiro in otto villaggi di Kozani, 2016

5. Dispositivo Rebetiko, 2017

6. Dry Stone Art, 2018, insieme a Francia, Svizzera, Spagna, Italia, Croazia, Cipro e Slovenia

7. Mobile Livestock, 2019, congiuntamente ad Austria, Italia

8. Musica bizantina o arte degli inni, 2019, con Cipro

