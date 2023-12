Kiwi in Cairns descrive aerei sottomarini, bestiame galleggiante e pioggia incessante

immagine: AFP/Brian Casey

Un neozelandese che vive a Cairns dagli anni ’90 ha descritto il bestiame alla deriva e danni diffusi nell’estremo nord del Queensland.

Cairns sta vivendo la peggiore inondazione degli ultimi 100 anni.

Hohi Oates è nato a Hamilton ma si è trasferito a Cairns da adolescente.

Anche se lei e la sua famiglia stanno bene, dice che altri hanno perso la casa e non sanno quando arriveranno le prossime scorte di cibo.

“Le persone stanno perdendo le loro case e i loro animali. C’era un piccolo allevamento di bestiame con 40 mucche che galleggiavano lungo il fiume, e a quanto pare sono state avvistate qui, è su un campo di calcio”, ha detto Oates.

“Mi sento molto fortunato che siamo qui e che siamo al sicuro e all’asciutto. Molte persone hanno perso la casa.

“[At the airport] Ci sono aerei sottomarini, oh mio Dio, non li avevo mai visti prima. “Non ho mai visto così tanta pioggia.”

Oates viveva con il marito, il figlio e il partner nel cuore di Cairns “dove si svolge l’azione”, ma la proprietà era alta sopra il livello del mare.

Hanno attraversato diversi cicloni in passato, a differenza del compagno di suo figlio di Melbourne.

“Penso che dopo aver attraversato per 30 anni un buon numero di uragani, siamo preparati.

“Questa volta per noi si è trattato delle conseguenze dell’uragano che ci stava attraversando, quindi è una pioggia costante, e stai parlando di un diluvio torrenziale di pioggia ininterrotta negli ultimi sei giorni: questo è ciò che ha causato tutte le inondazioni …”



immagine: Agenzia di stampa francese

Ha detto che le maree significavano che quando arrivava la pioggia non c’era nessun posto dove andare.

“Non ho mai visto un livello così alto.”

Oates non era stato al lavoro da martedì della settimana precedente ed era troppo pericoloso guidare ovunque.

Ha detto che la sua famiglia era preparata e aveva molti cibi in scatola mentre erano consapevoli di quanto stavano mangiando.

“Ora ci viene consigliato di non bere acqua, quindi dobbiamo riempire vasche da bagno e catini.

“Siamo tagliati fuori dall’autostrada principale, quindi non sappiamo quando arriveranno le prossime scorte di cibo”.



immagine: AFP/Brian Casey

Parlando con RNZ, Oates ha detto che la pioggia è cessata ma che se ne prevede di più per la prossima settimana.

Un portavoce del Dipartimento degli Affari Esteri e del Commercio consiglia ai neozelandesi del Queensland di seguire sempre i consigli delle autorità locali, compresi eventuali ordini di evacuazione, e di cercare un rifugio adeguato.

Dicono che i visitatori e i turisti che soggiornano nelle strutture di viaggio dovrebbero seguire le linee guida di gestione degli hotel o dei resort.

Chiunque necessiti di assistenza consolare è invitato a contattare l’Alto Commissariato della Nuova Zelanda a Canberra.