Lanciato in Etiopia un centro di formazione industriale e integrazione sostenuto dalla Cina – Xinhua

Gli studenti dell’Istituto Confucio dell’Università di Addis Abeba partecipano a una cerimonia speciale che celebra il 10° anniversario della fondazione dell’Istituto Confucio ad Addis Abeba, in Etiopia, il 4 dicembre 2023. (Xinhua/Michael Twelde)

ADDIS ABEBA, 17 dicembre (Xinhua) – Il Ministero cinese dell’Istruzione ha inaugurato giovedì un centro di formazione integrato per l’istruzione industriale in Etiopia, per aiutare i dipendenti locali che lavorano nelle industrie gestite dalla Cina ad acquisire competenze comunicative di base in cinese e migliori conoscenze tecniche.

Il centro, che è sostenuto dal Centro per l’educazione linguistica e la cooperazione del Ministero cinese dell’Istruzione, un istituto educativo professionale senza scopo di lucro per l’insegnamento della lingua cinese a livello internazionale, mira a promuovere la lingua cinese e costruire una piattaforma amichevole e cooperativa per etiopi e cinesi. colleghi. Nel paese dell’Africa orientale.

Uno studente etiope partecipa a un evento di conversazione e spettacolo in lingua cinese ad Addis Abeba, in Etiopia, il 3 giugno 2023. (Xinhua/Wang Ping)

Song Yongbo, rappresentante del Ministero cinese dell’Istruzione, ha affermato in questa occasione che il centro fungerà da preziosa piattaforma per rafforzare le crescenti relazioni tra i due paesi.

“Il centro mira a promuovere relazioni sino-etiopi più strette e a facilitare il trasferimento di conoscenze affrontando le barriere comunicative”, ha affermato Song.

Song ha affermato che il centro contribuirà a migliorare la conoscenza della lingua cinese e le competenze professionali, oltre a coltivare i diversi talenti dei dipendenti locali in Etiopia.

Intervenendo nell’occasione, Cheng Jin, direttore generale della Sinoma International Corporation of China, che ha facilitato l’apertura del centro, ha affermato che l’istituzione del centro creerà una buona opportunità per promuovere la lingua cinese e scambiare conoscenze tra lavoratori cinesi ed etiopi. . ■