Shin Hye Sun non ha paura di affrontare Jo Yoon Seo con il supporto di Ji Chang Wook e della sua città natale in “Benvenuti a Samdalri”

“Welcome to Samdalri” della JTBC ha rivelato nuovi filmati prima del prossimo episodio!

Diretto da Cha Young Hoon, regista di When the Camellia Blooms, il dramma della JTBC “Welcome to Samdalri” è un dramma romantico con protagonista Ji Chang Wook Come Jo Young Pil, un uomo che rimase lealmente tutta la vita nella sua città natale, l'isola di Jeju, per proteggere i suoi residenti. Shin Hye Sun Jo è interpretato da Sam Dal, cresciuto con Jo Young Pil come il suo migliore amico d'infanzia.

Spoiler

In precedenza, l'ex assistente di Jo Sam Dal, Bang Eun Jo (Jo Yeon Seo), aveva sedotto Cheon Chung Ji (Han Eun Sung), che aveva tradito Jo Sam Dal. Inoltre, Bang Eun Joo ha anche picchiato Jo Sam Dal quando era all'apice della sua carriera, e le ha persino rubato il portafoglio, presentandola come una sua idea.

Sebbene Bang Eun Joo abbia ricevuto elogi per l'idea rubata, la sua mancanza di abilità è diventata evidente agli altri durante il servizio fotografico. Mentre cercava di mettere a fuoco manualmente la fotocamera, tutte le sue foto andavano fuori fuoco e la foto è stata scattata ore dopo rispetto a quanto promesso. Bang Eun Joo ha continuato a incolpare gli altri per il ritardo, cosa che alla fine ha portato la modella e lo staff a lasciare il set con rabbia.

Le foto appena pubblicate raffigurano Eun Joo e Chung Ji sull'isola di Jeju. Come il modo in cui Jo Sam Dal ha aiutato un altro Go Eun Bi (Kim Ah giovane) Menzionata, Eun Joo ha avuto un'altra opportunità tramite il suo ragazzo di partecipare a un servizio fotografico sull'isola di Jeju. Tuttavia, a differenza di Seoul, Jo Sam Dal è circondata da persone che la proteggeranno e la sosterranno, tra cui Young Pil e i suoi amici Kyung Tae (Lee Jae Won), Eun Woo (Bae Myung Jin) e Sang Do (Kang Young-seok) e i suoi vicini di casa che sono come una famiglia.

Nel filmato compaiono anche Kyung Tae, Eun Woo e Sang Do haenyeos (Un sottomarino raccoglie la vita marina per vivere) Geum Seol (Baek Hyun Joo) e Bo Ja (Kim Mi Hwa) esprimono la loro rabbia, palese, nei confronti di Eun Joo e Chung Ji, che sanno aver causato la caduta di Sam Dal a Seoul.

Il prossimo episodio di “Welcome to Samdalri” andrà in onda il 7 gennaio alle 22:30 KST.

