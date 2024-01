Un avvocato specializzato in immigrazione statunitense condivide 4 importanti ragioni per cui ai nigeriani viene negato il visto e offre consigli

Possibili ragioni per il rifiuto delle domande di visto per nigeriani e altri cittadini stranieri spiegate dall'avvocato americano per l'immigrazione

Secondo l'avvocato, c'è solo un trucco che una persona dovrebbe usare per avere un colloquio di successo per la richiesta del visto

Ha condiviso quattro ragioni per il rifiuto del visto e ha offerto soluzioni per garantire che ciò non accada nella tua prossima domanda

Lilia, un avvocato americano specializzato in immigrazione, ha spiegato perché i funzionari statunitensi per i visti negano le domande di visto di alcune persone.

In Clip di Tik Tokavvocato V Studio legale EssianHa affermato che le persone affrontano problemi e alla fine vengono rifiutati a causa di incoerenze nelle loro richieste e dichiarazioni.

“Il motivo per cui il tuo visto è stato rifiutato è perché l'ufficiale non ti crede o c'è qualcosa che contraddice ciò che c'è sul tuo modulo”, ha detto Lilia.

Quattro motivi per cui il tuo visto verrà rifiutato

I quattro motivi, come evidenziato da Lilia, sono i seguenti:

1. Potrebbe essere una tua richiesta. Ha detto che non c'è nulla nella tua domanda che contraddica ciò che dici verbalmente. Ha sottolineato che esiste un solo trucco: far sì che l'ufficiale si fidi e creda in te. Sii pronto. Non balbettare.

2. Le informazioni sulla tua richiesta non corrispondono a ciò che dici.

3. Potrebbe essere perché dai risposte brevi. Agli ufficiali non piacciono le risposte brevi.

4. È perché la tua visita non corrisponde realmente a ciò che dici. Nel momento in cui l'ufficiale ritiene che non tornerai, rifiuterà il tuo visto.

Ha consigliato alle persone di essere preparate e fiduciose durante il prossimo appuntamento per il colloquio per evitare ripetuti rifiuti del visto.

Le persone reagiscono ai consigli degli avvocati sulla richiesta del visto statunitense

utente3676120258858agnes Egli ha detto:

“La mia domanda è stata respinta. Mi sono sentito molto male.”

jyne Egli ha detto:

“Grazie per tutti i video che fai… sono molto utili.”

Tutto_Vickys Egli ha detto:

“Cosa dico quando mi chiedono perché viaggio? Posso dire che vado a trovare un mio amico cittadino americano che sponsorizza il viaggio?”

Shanika Gigi Egli ha detto:

“Mi hanno privato quattro volte perché avevo superato il limite di tempo, che ormai è di 20 anni”.

Christos Kriz Egli ha detto:

“Anche per me è lo stesso, mi è stato rifiutato il visto B2 dall'ambasciata americana in Bahrein e non hanno intensificato gli sforzi per vedere i documenti e le prove.”

Chioma Egli ha detto:

“Ragazzi, per favore ascoltate! Mi ha dato un consiglio e ha funzionato.”

