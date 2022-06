Vertice I2U2 di India, Israele, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti il ​​prossimo mese

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ospiterà un vertice virtuale con il Primo Ministro Narendra ModiIl primo ministro israeliano Naftali Bennett e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed Al Nahyan durante la sua visita in Asia occidentale dal 13 al 16 luglio.

Martedì, un alto funzionario dell’amministrazione statunitense ha detto ai giornalisti in una telefonata che il nuovo gruppo si sarebbe chiamato “I2U2” – “I” per India e Israele e “U” per Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti.

Nell’ottobre 2021 si è tenuta una riunione dei ministri degli Esteri dei quattro Paesi quando il Ministro degli Affari Esteri S. Jaishankar visita Israele. A quel tempo si chiamava “Forum Internazionale per la Cooperazione Economica”. Questa volta, l’incontro si terrà a livello di Capi di Governo/Stato – Promozione.

Il funzionario statunitense, mentre ha informato la visita di Biden in Israele, Palestina e Arabia Saudita il prossimo mese, ha dichiarato: “La visita si concentrerà anche sulla crescente integrazione di Israele nella regione, sia attraverso gli accordi di Ibrahim con Emirati Arabi Uniti, Marocco e Bahrain; attraverso l’approfondimento delle relazioni tra Israele, Giordania ed Egitto. Oltre a un gruppo nuovo di zecca da partner tra cui Israele, India, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti, quello che chiamiamo I2U2”.

“Riteniamo che queste iniziative siano fondamentali per la nostra strategia di responsabilizzare e incoraggiare i partner a lavorare insieme più strettamente, il che porterà a una regione più stabile e anche alla sicurezza e alla prosperità a lungo termine di Israele. Proprio il mese scorso nel Negev, nel sud di Israele, Il ministro Blinken ha incontrato le controparti dei partner dell’accordo, Abraham, Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Marocco, insieme a Giordania ed Egitto, per evidenziare questi profondi partenariati regionali”, ha affermato il funzionario.

“È importante sottolineare che alcune di queste nuove partnership si estendono oltre il Medio Oriente e, a questo proposito, il Presidente terrà un vertice virtuale con i capi di stato I2U2 per discutere la crisi della sicurezza alimentare e altre aree di cooperazione negli emisferi in cui si trovano gli Emirati Arabi Uniti e Israele “, ha affermato il funzionario: fungono da importanti centri di innovazione”.

“Il presidente attende con impazienza questa sensibilizzazione unica con il primo ministro israeliano Bennett, il primo ministro indiano Modi e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed”, ha affermato il funzionario.

Il Caucus India-Israele-USA-Emirati, che si è riunito per la prima volta nell’ambito di un nuovo quadro nell’ottobre 2021, ha affrontato questioni relative alla sicurezza marittima, alle infrastrutture, alle infrastrutture digitali e ai trasporti. A quel tempo, Ahmed Al-Banna, l’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in India, si riferì al nuovo gruppo chiamandolo “West Asia Quartet”.

L’amministrazione Biden ha lanciato o sviluppato diverse iniziative multilaterali da gennaio 2021 tra cui il Quartetto (India, Stati Uniti, Giappone e Australia), l’AUKUS (Australia, Regno Unito e Stati Uniti) e il Dialogo quadrilatero con l’Afghanistan, Pakistan e Uzbekistan.