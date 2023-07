Keylor Navas, la priorità del Cador italiano – Sport.fr

Tornato dal prestito al Nottingham Forest, sembra improbabile che Keylor Navas continui la sua avventura a Parigi. Il portiere costaricano, infatti, sta riscuotendo molto interesse da parte di uno dei top club italiani.

Dall’arrivo di Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas è retrocesso al secondo posto al Paris Saint-Germain. In queste circostanze, il club della capitale non si opporrebbe alla sua partenza se avesse fatto un’offerta soddisfacente.

Secondo le informazioni di Gazzetta dello SportL’Inter considera Keylor Navas un obiettivo prioritario in caso di partenza di Andre Onana, ei nerazzurri saranno pronti ad avviare una trattativa per l’ingaggio del portiere costaricano. Dobbiamo aggiungere che la principale carta vincente per l’Inter è che il trasferimento di Keylor Navas potrebbe non essere una cifra elevata, o addirittura può essere fatto gratuitamente come risarcimento per Milan Skriniar.