Rudi Garcia è stato nominato allenatore del Napoli

Il tecnico francese, che ha lavorato a Lille, Marsiglia e Lione in particolare, avrà una seconda esperienza nel campionato italiano dopo la Roma. E’ una grande sfida quella che lo attende con i campioni d’Italia.

A volte criticato in Francia nonostante la doppia coppa scudetto conquistata con il Lille nel 2011, Rudi Garcia, fermo da aprile, tornerà di nuovo con i campioni d’Italia, a Napoli. La sua nomina ad allenatore è stata annunciata dal club partenopeo giovedì 15 giugno.Luciano Spalletti, che ha portato la sua squadra allo scudetto, ha deciso di prendersi un anno di pausa, giustificato da “bisogno di riposo E “Per separarsi un po’.”

Rudi Garcia, vincitore dell’AS Roma tra il 2013 e il 2016, ha un buon rating popolare in Italia, guidando Gillorossi è arrivato secondo in campionato per due stagioni consecutive, prima di essere esonerato nel gennaio 2016 e sostituito da… Luciano Spalletti. Dopo un’esperienza contraddittoria a Lione tra il 2019 e il 2021, il tecnico francese ha iniziato la stagione 2022-2023 sulla panchina dell’Al-Nasr, in Arabia Saudita, dove si è allenato Cristiano Ronaldo, prima di lasciare il club “di comune accordo” ad aprile. .