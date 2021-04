Juventus: l’incredibile in Italia – I migliori giocatori … – Sportdog.gr – Notizie sportive | notizia

Rapporti impressionanti dal paese vicino hanno scatenato disordini in tutta la Serie A italiana



Juventus: L’Italia è uno dei Paesi duramente colpiti dal Coronavirus ma ad alcune persone sembra che non importi. Il motivo della presenza di tre calciatori della “grande signora” che secondo un rapporto dal paese vicino dopo le partite delle nazionali … una festa con 10 invitati.

Il motivo dietro l’americano Weston McKinney, che ha deciso con Arthur Melo e Paulo Dybala … di divertirsi pochi giorni dopo che il club era stato escluso dal Porto in Champions League e mentre le cose in campionato non stanno andando così com’è .. ci si abitua. Per fermare la festa, infatti, è dovuta intervenire la polizia che ha denunciato il fatto alla squadra torinese. Certo la multa è data, ma i problemi non finiscono qui …

È diventato noto anche un giorno dopo che Merrick Demiral e Leonardo Bonucci sono stati infettati dal Coronavirus. E l’italiano ha fatto il test al ritorno dagli impegni in Nazionale del suo Paese ed è stato dimostrato che era malato. Secondo la Juventus, il giocatore è agli arresti domiciliari e tutti seguono i protocolli sanitari richiesti.

