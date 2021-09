James al Panathinaikos: “La preoccupazione è logica – troverà chimica”

Il Panathinaikos non è mai sceso al principato e ha subito una sconfitta “fatale” (75-63) per mano di … Cenerentola dell’Eurolega, ha iniziato la stagione molto male.

I primi cinque:

Monaco: James, Motijonas, Faye, Westerman, Ouattara

Panathinaikos: Perry, Saint Ross, Papapetrou, White, Floyd

dieci minuti: 22-15, 38-28, 56-44, 75-63

il gioco

Il Panathinaikos Era all’inizio della partita per affrontare il “caldo” Mike James, che ha trovato tutto il possibile e improbabile per “sfondare” la difesa della sua ex squadra. Il “trilobiteD’altra parte, è stato completamente fuorviato e all’inizio ha trovato delle soluzioni papapetro, mentre era con il suo errore in porta Floyd Ridotto a canestro (9-7). Il padrone di casa se l’è cavata con 8 punti ma la sua squadra Privit Non ha perso contatto con il risultato e grazie ad una serie di papapetroe FIGURA e bianco Avvicinati al punto. Ma la conclusione di dieci minuti ovviamente appartiene a MonacoChe è riuscita a chiudere la stagione a +7 (22-15).

I Verdi premevano abbastanza per trovare soluzioni nel settore offensivo, in un momento in cui Monaco Era sul bersaglio ed è riuscita a colpire +13 (30-17 e 37-24). Il Ioannis Papapetrou Era di gran lunga il suo miglior giocatore Panathinaikos E ha cercato di tenere la sua squadra vicino con il suo canestro Babajiani Il “trilobite» Si riduce a una sola cifra (37-28). la sua flotta moschee Però è andato negli spogliatoi per 10 punti (38-28), il che ha reso tutto molto difficile”sei».

E la situazione non è cambiata nemmeno nel secondo tempo, visto che la squadra di casa ha completamente dominato e Panathinaikos L’incapacità di trovare soluzioni, tranne che per alcune grandi epidemie papapetro. Il San Ross Ha segnato tre punti contro il 44-33, ma”trilobiteNon aveva buone maniere e non poteva limitarlo Monaco Ha visto la differenza salire anche a 17 (56-39), prima di ridurre i “verdi” a Floyd alle 12 (56-44).

i suoi giocatori Privit Tuttavia, non hanno mai pensato di poter rivendicare qualcosa di più di una semplice partita con lui Will Thomas Per rilanciare a 17 host progressi ed è Panathinaikos essere completamente incapace di rispondere. differenza da Monaco Ha attraversato tutti e 20 i punti, con la partita che si è trasformata in un rodeo negli ultimi minuti e con lui Panathinaikos Per ridurre la differenza (75-63) con i suoi tre tiri consecutivi FIGURA, che avanza di μπ in finale.

Statistiche del giocatore

