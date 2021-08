Italia: italiani qualificati, riepilogo partita

E Roberto Mancini, allenatore dell’Italia, si era reso conto prima della partita che il Belgio era “una delle migliori squadre del mondo, al primo posto nella classifica FIFA”, e potrebbe fare pressione sui belgi e rimanere indietro, per assumere il ruolo di favoriti. Mancini non voleva che la sua squadra rinunciasse alle abitudini e così è stato. Gli italiani hanno giocato come una volta e hanno pressato i punti deboli dei belgi, aspettando e vedendo molto e sembrando solo affidarsi alla creatività di Kevin De Bruyne. Così Nicolo Barilla porta in vantaggio la Squadra Azzurra, dopo che la difesa belga ha perso un pallone contro i Red Devils (1-0, 31). In un primo tempo pazzesco, giocando a un ritmo impressionante, Lorenzo Insigne ha raddoppiato la posta con un tiro eccezionale da 25 metri che Courtois ha mancato (2-0, 44). Nel frattempo, Doku ottiene un rigore e Lukaku respinge i belgi prima dell’intervallo (2-1, 45 + 2). Tornato a muro, il Belgio prova a rimontare nella ripresa ma Lukaku vede Spinazzola centrare un tiro ravvicinato sulla sua striscia positiva (61). Prima gli bastavano pochi millimetri al centro di El Shazly per eguagliare (71). Dopo l’uscita di Spinazzola in lacrime, l’Italia è riuscita a chiudere la partita e ottenere così un biglietto per la semifinale, dove affronterà la Spagna. Sarà martedì prossimo a Wembley!