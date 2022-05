Israele annulla i requisiti del test RT-PCR per i viaggiatori nazionali

Il governo israeliano ha annunciato lunedì che i viaggiatori internazionali non dovranno più segnalare un test RT-PCR negativo per entrare nel Paese. L’obbligo di ottenere un rapporto negativo sul test RT-PCR prima della partenza per Israele e di sottoporsi a un test RT-PCR completo all’arrivo seguito da un periodo di isolamento dalla mezzanotte del 20 maggio è stato abolito, Ministero del Turismo israeliano, India ha detto l’ufficio in una nota. Tuttavia, i viaggiatori sono comunque tenuti a compilare una dichiarazione di ingresso entro 48 ore dalla partenza per Israele.

Ha aggiunto che da lunedì in poi è stata revocata anche l’autorizzazione alla maschera per i viaggiatori internazionali da/per Israele. Tali restrizioni sono state messe in atto da paesi di tutto il mondo per frenare la diffusione del COVID-19. Con il numero di infezioni in calo negli ultimi mesi, vari paesi hanno iniziato ad allentare le regole per i viaggiatori.

“Questo nuovo sviluppo nei requisiti di ingresso in Israele è un passo meraviglioso per poter accogliere nuovamente i visitatori in Israele. Ciò renderà il viaggio in Israele più semplice e confortevole e la tua vacanza inizierà nel momento in cui scendi dall’aereo. ” Sami Yahya, Direttore di Israel Tourism in India e Filippine, ha aggiunto: “Io, ad esempio, sono felice che i visitatori apprezzino il mio paese.

