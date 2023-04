Inserisci ChatGPT direttamente in Google Documenti, Fogli, Gmail e altro ancora

Ti sei mai trovato bloccato a digitare in Google Documenti, creare una presentazione in Presentazioni o redigere un messaggio in Gmail? Ora puoi ottenere la potenza di ChatGPT dove ne hai più bisogno, grazie Area di lavoro GPT.

Puoi iniziare ora Gratuito.

Apparentemente dall’oggi al domani, l’intelligenza artificiale ha cambiato il modo in cui molti di noi svolgono il proprio lavoro. Soluzioni come ChatGPT possono fornire risposte dirette a domande complesse, fornire prime bozze di articoli ed e-mail e molto altro. Oltre a essere all’interno delle proprie applicazioni, gli strumenti di intelligenza artificiale vengono ora integrati direttamente nei motori di ricerca e nei browser web.

Ma invece di cambiare costantemente scheda tra ChatGPT e il tuo lavoro esistente, perché non portare l’intelligenza artificiale direttamente nei tuoi strumenti preferiti? Sebbene Google preveda di rendere disponibile la sua soluzione AI, Bard, in Gmail e altro, al momento è disponibile solo per pochi clienti a pagamento di Google Workspace. Inoltre, ci sono parecchie persone che preferiscono ChatGPT a Google Bard e preferiscono continuare a utilizzare ciò che conoscono e amano.

Se sei in questo campo, GPT Workspace è esattamente la suite di strumenti che stavi cercando. Si installa facilmente con due estensioni dell’area di lavoro: una per Documenti, fogli di calcolo e presentazioni E Uno per Gmail. Puoi anche utilizzare la prova gratuita inclusa per vedere di persona cosa può fare l’aggiunta di GPT al tuo flusso di lavoro per la tua produttività.

All’interno di Google Documenti e Gmail, GPT Workspace offre esattamente ciò che ti aspetteresti. È possibile creare un intero documento o e-mail da un prompt o modificare il testo esistente per adattarlo a uno stile specifico.

La vera magia di GPT Workspace accade quando provi a usarlo con Fogli Google e Presentazioni Google. Ad esempio, quando lavori con un foglio di calcolo, puoi utilizzare GPT per organizzare e manipolare i tuoi dati per adattarli all’ordine. In una delle demo seguenti, l’intelligenza artificiale è in grado di leggere un elenco di alimenti e filtrarlo solo in base a opzioni salutari. Un’altra demo vede GPT fornire una tabella rapida dei paesi, completa di informazioni pertinenti.

Mentre, Area di lavoro GPT In grado anche di rendere le Presentazioni Google un gioco da ragazzi, puoi creare un’intera presentazione, comprese le foto, con un unico prompt.

Meglio ancora, non devi crederci sulla parola nostra o dell’azienda. Puoi iniziare oggi stesso con una prova gratuita limitata di GPT Workspace, che offre alcuni prompt al mese. Una volta che ti rendi conto della potenza e della produttività di portare l’IA nel tuo lavoro quotidiano, puoi passare a un piano premium a partire da $ 9 al mese (fatturato annualmente).

In un’offerta a tempo limitato, disponibile fino al 25 maggio 2023, i nostri lettori possono ottenere il loro primo abbonamento GPT Workspace scontato del 50% utilizzando il codice “9to5Google“Quando esci.