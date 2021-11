Galaxy S22 Plus: il miglior design di tutti i modelli

Il Galaxy S22 Ultra è senza dubbio una delle versioni meglio equipaggiate dell’S22, con un design simile al Galaxy Note, uno slot dedicato per la S Pen, schermi più grandi e migliori specifiche della fotocamera. Tuttavia, il Galaxy S22 Plus ti conquisterà, con il suo design frontale.

È molto probabile che il Galaxy S22 Plus verrà fornito con cornici sottili e uniformi, il che lo distingue dagli altri telefoni, poiché ad eccezione di Apple e Google, le aziende non producono telefoni con bordi simmetrici. Lo stesso vale per il Galaxy S22.

Il popolare Ice Universe afferma che il Galaxy S22 Plus avrà un mento più piccolo rispetto al Galaxy S22 Ultra. Continua anche a insistere sul fatto che il Galaxy S22 Plus assomigli all’Apple iPhone 13 con cornici più sottili con un foro invece di una tacca. Si dice che lo schermo e il retro del telefono siano piatti, ma può essere leggermente curvato ai bordi per offrire un po’ più di comfort.

Il Galaxy S22 Plus avrà un display da 6,55 pollici a 120 Hz con un rapporto di aspetto più piccolo e una batteria da 4.500 mAh. La fotocamera posteriore sarà dotata di un sensore principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom 3x, mentre la fotocamera anteriore sarà da 10 MP.