I tecnici in Cina hanno sviluppato una complessa modifica per eliminare il “mento” dell’iMac da 24 pollici, ottenere un design a schermo intero e aggiungere un logo Apple retroilluminato.



Io Technology, un gruppo che effettua modifiche e riparazioni relative a hardware e chip, ha pubblicato un video che rivela parte dell’ingegneria alla base dell’incredibile iMac‌ mod‌ sul sito di condivisione video cinese Bilibili.

L’‌iMac‌ G4 del 2002, che aveva persino cornici attorno allo schermo, è stato citato come fonte d’ispirazione per la modifica. Mentre si spostava la maggior parte dei componenti interni dell’‌iMac‌ su un supporto come inizialmente era stato considerato il G4, posizionarlo direttamente dietro il bordo inferiore dello schermo è stato il metodo scelto alla fine per ridurre il profilo frontale del dispositivo, pur mantenendo la maggior parte del suo design sottile.



Innanzitutto, l’‌iMac‌ è stato smontato e l’area “mento” dello schermo è stata ritagliata, con i bordi posizionati nella stessa forma della parte superiore. Un nuovo guscio posteriore con un’area allargata per la scheda logica e le porte è stato creato digitalmente e stampato in 3D per i test, prima di essere lavorato in alluminio e anodizzato. I componenti di iMac‌ sono stati quindi alloggiati nel nuovo alloggiamento, con alcune misure aggiuntive per mitigare le maggiori restrizioni termiche.



Insieme alla nuova scocca, è stato aggiunto un logo Apple retroilluminato realizzato in acrilico tagliato al laser, che ricorda i vecchi modelli di MacBook. Io Technology ha anche creato una versione Space Grey dell’iMac‌ da 24 pollici con cornici nere attorno allo schermo.

Si vociferava ampiamente del design dell’iMac a tutto schermo in vista dell’‌iMac‌ da 24 pollici annunciato nell’aprile 2021. Quando il dispositivo è stato finalmente annunciato con cornici bianche e un “mento” prominente, alcuni utenti hanno criticato il design. Tuttavia, sembra probabile che lo spessore consistente dell’‌iMac‌ e il posizionamento del suo processore sotto lo schermo impediscano il trasferimento di calore dal chip direttamente al display, il che potrebbe ridurne la durata, oltre a fornire una posizione più comoda per il cavo di alimentazione.