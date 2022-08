Inondazioni in Pakistan: 550 morti tra decenni di forti piogge

Le agenzie governative e le forze armate hanno allestito campi di aiuto e soccorso nelle aree colpite dalle inondazioni e stanno lavorando per aiutare a reinsediare le famiglie e fornire cibo e medicine.

Oltre alle morti, le inondazioni hanno distrutto più di 46.200 case, ha affermato venerdì l’Autorità nazionale per la gestione dei disastri.

“Stiamo facendo del nostro meglio per fornire soccorso e riabilitazione ad ampio raggio alle vittime delle inondazioni”, ha affermato il primo ministro Shahbaz Sharif durante una visita nelle aree colpite dal disastro.

Ma il governo provinciale del Belucistan ha affermato di aver bisogno di più soldi e ha chiesto aiuto alle organizzazioni internazionali.

“Le nostre perdite sono enormi”, ha detto il primo ministro provinciale Abdul Quddus Bizengo.

C’era carenza di cibo in ogni distretto colpito dalle inondazioni e alcuni sono stati anche tagliati fuori dal resto del distretto poiché oltre 700 km di strade sono state spazzate via.

Bizingo ha affermato che la sua provincia aveva bisogno di “un enorme aiuto” dal governo e dalle agenzie umanitarie internazionali.

La Disaster Management Authority ha affermato che il mese scorso è stato il più piovoso degli ultimi tre decenni, con precipitazioni del 133% in più rispetto alla media degli ultimi 30 anni. L’agenzia per i disastri ha affermato che il Belucistan, che confina con Iran e Afghanistan, ha ricevuto il 305% di pioggia in più rispetto alla media annuale.