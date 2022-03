Inno Morolong denuncia il membro del team di Diamond & Dolls, GlobalCitizen Lumi Jemwa, per abuso, contraffazione e acquisto di follower falsi su Instagram

Le informazioni che raggiungono Kossyderrickent indicano che c’è un dramma nell’aria quando Inno Morolong ha chiamato GlobalCitizen Lumi Jemwa a causa di abusi, inganni e acquisto di falsi follower. (Leggi di più qui).

In un post su Instagram, Inno ha affermato che Lumi è noto per trattare le persone in modo sbagliato, in particolare i membri del team Diamond & Dolls.

Inno Morolong ha scritto:

“Globalcitizen Lumi, abusi davvero delle persone senza motivo. Le stesse persone che ti raccomandano. Li tratti come cani. Sei solo un utente, quindi puoi ottenere 5 minuti di fama. Sei una bambola falsa. Tutte le persone hanno ho detto cose frivole su di te, ma io sono in realtà volevo non giudicare tutte le persone cattive che hanno detto di te. Mi ci è voluto un po’ per conoscerti ma mi sono reso conto che in realtà odi le persone. chiunque tranne te stesso. Oh Nyonya Pathle Ha e Na allo stesso modo, non voglio davvero lavorare con una bambola di plastica come te.

“Oltre a questa situazione di Lomi, voglio parlarne. Le stesse persone che sono rimaste scioccate dal fatto che ho fatto pace con alcune persone sono le stesse persone che sono utenti. Questo non può nemmeno funzionare. Persone che vogliono usarmi alle feste o i miei contatti Ci vediamo tutti serpenti.D’ora in poi, sceglierò solo di stare con persone che mi spingono a vincere.

“Adoro tutti i membri del cast. Abbiamo lavorato molto bene come squadra. È solo strano che Lumi e Twitter l’abbiano uccisa”.

Il blogger MN ha scritto: “Le Mega Famous Sandton Dolls sono tornate di nuovo. Questa volta il controverso conduttore del club e ora star del reality @innomorolong VS Zimbabwe, bambola divertente e membro del cast @globalcitizen_lumi #swipeleft

“Morolong accusa Jemwa di essere falsa e disprezza le persone. Dice anche che Lumi ora ha smesso di seguirla e ha cancellato tutte le foto di lei e di loro dopo essere diventata famosa durante la notte. Morolong accusa anche Lumi di acquistare follower su Instagram.

“Questo ora significa che Lumi sarà sostituita o tornerà alle bambole una volta che si sarà resa conto di quanto è grande il suo marchio ora?”