Indonesia: Prabowo Subianto è stato confermato presidente eletto dopo che i suoi rivali hanno denunciato una frode

21 marzo 2024

Il signor Prabowo, un generale in pensione, si è presentato come un amato nonno durante la campagna elettorale

“Per coloro che non hanno votato per noi, dateci una possibilità”, ha detto il 72enne dopo che la Commissione elettorale ha annunciato mercoledì sera il conteggio ufficiale.

“Dimostreremo che, come presidente e vicepresidente, lavoreremo il più duramente possibile per l'intero popolo indonesiano”, ha affermato.

Entrerà in carica a ottobre, succedendo al presidente Joko Widodo, meglio conosciuto come Jokowi.

L'ottanta per cento dei 205 milioni di elettori registrati in 17.000 isole e tre fusi orari si sono recati in streaming ai seggi elettorali il 14 febbraio, rendendola la più grande elezione al mondo in un solo giorno.