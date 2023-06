Incontra gli artigiani del villaggio italiano di Castelsarrasin

l’essenziale

Fino a questa domenica, 2 luglio, la sottoprefettura del Tarn-et-Garonne vive al ritmo della cultura transalpina sulla Promenade du Château. Gastronomia, artigianato, giochi: il programma è fitto.

Mentre questa settimana italiana, istituita come ogni anno dal comune e dal comitato di gemellaggio Castel-Fiume Vénéto, è stata inaugurata dai funzionari questo sabato mattina con un pubblico molto interessato, una passeggiata è essenziale. Storia per individuare gli stand espositivi e soprattutto per conoscere chi li ospita.

Va notato innanzitutto che gli organizzatori hanno avuto una scelta felice con gli espositori, tutti provenienti da note città italiane, orgogliosi del loro paese e dei loro prodotti. E parlando perfettamente la nostra lingua, il che non guasta nulla sul loro modo di trasmettere il loro know-how.

La visita inizia con la gioielleria di Murano, gestita da Débora e Walter. Entrambi partecipano ormai da 5 anni al villaggio italiano di Castelsarrasin e sono quindi tra i più affezionati. “Vi presentiamo opere, gioielli di nostra manifattura. Se veniamo così regolarmente è perché siamo molto soddisfatti dell’accoglienza che riceviamo e dei tanti clienti che vengono a vedere e acquistare i nostri gioielli, che ovviamente apprezzano. Siamo felici di vederlo”, afferma Débora.

I gioielli di Débora e Walter de Murano sono sempre apprezzati.



“Abbiamo origini italiane […] e noi ne approfittiamo”

Quanto al pittore Domenico, viene da Palermo. È anche un habitué poiché è già stato tre o quattro volte nella sottoprefettura di Tarn-et-Garonne. Mentre smette di dipingere, parla con piacere del suo lavoro e delle sue tele nella lingua di Molière. “Traggo molta ispirazione dal soffitto della Cappella Sistina, dipinto da Michelangelo, ma mi astengo dal copiare. Attualmente sto realizzando “LeSIN” su questa tela. Ma sono io che creo l’opera. Lo disegno, come puoi vedere e dipingo in acrilico poi passo ad olio con tutti gli strati che ritengo necessari per la pittura. È in questo capolavoro di Michelangelo che trovo la mia ispirazione preferita, ma dipingo anche ritratti e tele secondo la mia fantasia o la mia ispirazione”.

Lasciando questo affascinante pittore, i piacevoli odori dei panettoni e i riconoscibili formaggi italiani di Edo e Rosalie solleticano le papille gustative. Due visitatori di Gandalou, Muriel e Didier, non hanno resistito all’acquisto di alcuni prodotti. “Abbiamo origini italiane vicino Torino e Belluno dove siamo già stati diverse volte. Ci piacciono i salumi italiani, i formaggi, i panettoni offerti da Edo e Rosalie e ne approfittiamo con gli acquisti appena fatti”, sorridono i due Castelsarrasinois. E la borsa piena di prodotti italiani, tornano a Gandalou dove tutto questo sentirà il profumo della buona cucina e delle specialità transalpine.

E i panettoni o altri formaggi di Edo e Rosalie stuzzicano il palato dei clienti.



Ci sono ancora molte bancarelle rimaste. Come, in particolare, quello dove si possono trovare ottimi vini come il Chianti, il Lacrima-Christi e tanti altri. Ovviamente bevete con moderazione.

Questa piacevolissima passeggiata italiana in mezzo a queste persone che evocano con passione la loro professione, permette di scoprire prodotti eccellenti in occasione di questa settimana italiana. Attratto dall’arte, dal gusto e dalla bellezza delle tante creazioni, il pubblico ha tempo fino a domenica compresa per immergersi nella cultura d’oltralpe.