Adrien Rabiot prolunga con la Juventus fino al 2024

Arrivato al club nel 2019, il nazionale francese ha rinnovato il contratto lunedì, tre giorni prima della scadenza.

Adrien Rabiot rimane in Piemonte. Il centrocampista francese, che stava per scadere il suo contratto con la Juventus Torino, ha deciso di rinnovare, ha annunciato il club italiano martedì 27 giugno. Adesso è legato alla Vecchia Signora fino al termine della stagione 2023-2024. “La storia non è finita e siamo pronti a continuare ad andare avanti insieme verso i nostri obiettivi comuni”ha scritto la Juventus in suo comunicato stampa.

Arrivato nel nord Italia nell’estate del 2019, dopo la fine del contratto con il PSG, sua società di formazione, Adrien Rabiot giocherà dunque una quinta stagione in bianconero, dopo aver già vinto uno scudetto (un titolo di campione d’Italia), un Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Titolare indiscusso, è anche il giocatore più utilizzato della rosa piemontese dal suo arrivo a pari merito con Juan Cuadrado, con 177 partite giocate. Tutti guidati da tre allenatori diversi: Maurizio Sarri, Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri.

La prossima stagione, Adrien Rabiot e la Juventus, che restano su una stagione bianca, proveranno a mettere le mani su un trofeo di campione nazionale che gli sfugge dal 2020. Ma il nazionale tricolore (37 selezioni) non avrà l’opportunità di presentarsi. in Champions. Sanzionata con un ritiro di dieci punti per falso in bilancio, la Vecchia Signora ha chiuso la stagione di Serie A al 7° posto, qualificandosi alla conferenza di Europa League.