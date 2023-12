La nostra top dei migliori ristoranti italiani a Parigi

9. Sfacciata, il nuovo indirizzo che porta il sole il 1°

Posto tra il Tuileries e il Place Vendôme, questo ristorante italiano a Parigi aperto nel 2022 si distingue nel panorama culinario della capitale intriso di neo-pizzerie e trattorie alla moda. Nome in codice: Sfacciata (sfacciato nella lingua di Dante). Disposto su due piani, questo UFO rivela un arredamento retrò-chic che caratterizza l’Italia degli anni ’70, con tanto di pavimenti in terrazzo, tende di velluto e poltrone di tulle. Menzione speciale per la colonna sonora 100% Italo-disco che spacca Raffaella Carrà. Al pianoforte, la giovane chef pugliese Federica Cicchetti esalta i prodotti del territorio: calamari, vongole, cime di rapa, nero di seppia… in una cucina che non è timida. Dimostrazione con questo vitello alla brace, liquirizia, carciofi, chips di patate dolci o anche questa tartare di manzo, pistacchi di Bronte, zabaione, cracker di sedano. Bluffare.

© Sfacciata

Il piatto da provare assolutamente: Oltre a quanto sopra, consigliamo vivamente… l’intero menù. Anche tra i dolci piacciono questa brioche fatta in casa, il gelato al fior di latte e il cioccolato fondente piccante. Uno impeccabile.

Sfacciata

7 rue du 29July, 75001 Parigi

+33 1 40 26 11 87

sfacciata.com

© Sfacciata

10. Norma, il quartier generale siciliano per gli amanti della pasta

Dopo la pizzeria La Massara e il negozio di alimentari Russida, ecco il pastificio. Nell’Haut Marais, l’ultimo figlio della coppia Amélie Michel de Chabannes e Francesco Lombardo, ripristina la nobiltà della pasta siciliana. Albero di limoni, giardino pensile, terrazzo… sembra il sud! Al centro: il pastificio, il laboratorio dove si realizzano le tagliatelle a base di grani antichi, una miscela di farine di grano duro siciliano. La mappa ? Esilarante! Tra gli spaghetti olio, aglio, peperoncino e pomodorini, i triangoli ripieni di patate e tartufo, crema di carciofi e carciofi saltati in padella o i bucatini all’amatriciana, pancetta e crema di pecorino romano, scegliere è una tortura.

©Norma Parigi

Il piatto cult: pasta alla norma, specialità catanese. Con la loro deliziosa salsa di pomodoro e aglio, melanzane fritte, ricotta salata e basilico, questo piatto apparentemente semplice è una vera sinfonia per le papille gustative.

Norma

75 rue de Turbigo 75003 Parigi

+33 1 77 32 67 82

pastificionorma.fr