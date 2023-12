In futuro potrai utilizzare le videochiamate FaceTime sul tuo telefono Galaxy

All’inizio di questa settimana abbiamo parlato di Beeper Mini, un’app che porta iMessage su tutti gli smartphone Android. Dopo un lancio apparentemente riuscito, a differenza di Nothing Chats, gli sviluppatori dell’app Beeper Mini hanno fatto proprio questo Ha rivelato alcuni piani ambiziosiincluso l’inserimento di FaceTime, RCS e SMS nella sua app.

Pertanto, potresti presto essere in grado di utilizzare le chiamate FaceTime con utenti iPhone, iPad e Mac da smartphone e tablet Galaxy.

Beeper Mini può fornire supporto per chiamate audio/video FaceTime, SMS, RCS, Signal e WhatsApp

Beeper ha rivelato che Beeper Mini otterrà più funzionalità e integrazioni nel prossimo futuro. L’azienda mira a portare le chiamate audio e video FaceTime su Beeper Mini. Inoltre, porterà nell’app anche il supporto SMS e RCS. RCS sta guadagnando terreno, con Apple che annuncia che porterà RCS su iPhone l’anno prossimo. L’azienda prevede inoltre di integrare Signal e WhatsApp nella sua app.

Il team dietro l’app Beeper Mini È stato rivelato durante un AMA su Reddit (Tramite AndroidAuthority) iMessage e RCS coesistono nella sua app utilizzando lo stesso numero di telefono. Tuttavia, la società non ha rivelato i tempi specifici per il lancio di queste nuove funzionalità. Quindi, tieni gli occhi aperti se desideri un’app che faccia tutto ciò di cui hai bisogno per la messaggistica istantanea, le chiamate vocali e le videochiamate.

Ulteriori aggiornamenti sulla qualità della vita stanno arrivando su Beeper Mini

Gli sviluppatori hanno anche rivelato che offre più funzionalità, tra cui la possibilità di importare la cronologia delle chat, importare/esportare i backup delle chat, bolle di chat Android, un’interfaccia utente migliorata per telefoni e tablet pieghevoli, messaggi programmati e un elenco di blocchi. Beeper Mini verrà rinominato Beeper, mentre l’app Beeper esistente verrà rinominata Beeper Cloud, ma questa app potrebbe essere chiusa in futuro.