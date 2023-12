Wondershare migliora l’arte della registrazione e della modifica dello schermo con DemoCreator 7 basato sull’intelligenza artificiale

Vancouver, Colombia britannica, 6 dicembre 2023 /PRNewswire/ — Wondershare DemoCreator, leader nella tecnologia integrata di registrazione ed editing, presenta con orgoglio DemoCreator 7, un aggiornamento eccezionale che ridefinisce i confini dell’esperienza utente. Costruito con un’intelligenza artificiale all’avanguardia, DemoCreator 7 trasforma le dinamiche fondamentali della registrazione dello schermo con un’ottimizzazione senza precedenti, offre una serie di strumenti di editing all’avanguardia e apre una nuova era di funzionalità di condivisione video.

Continuando la sua tradizione di eccellenza, Wondershare riafferma il suo impegno nel dare potere ai creatori di contenuti educativi, di marketing e di intrattenimento con l’ultima versione di DemoCreator 7. Con una profonda conoscenza delle diverse aree di diffusione della conoscenza, DemoCreator 7 di Wondershare è in prima linea nel mondo . Rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Gli ultimi miglioramenti alla suite software sfruttano l’ampia ricerca sull’intelligenza artificiale di Wondershare, offrendo funzionalità rivoluzionarie come la registrazione di personaggi virtuali realistici, versatili strumenti di editing vocale basati sull’intelligenza artificiale e funzionalità avanzate di registrazione e modifica dei ritratti tramite intelligenza artificiale. Questo impegno garantisce che i professionisti di più settori abbiano accesso agli strumenti più innovativi per la creatività, l’istruzione e l’intrattenimento.

Ecco alcuni importanti aggiornamenti:

Funzionalità di registrazione migliorate:

– Introdotti 5 nuovi effetti di registrazione in sovrapposizione per indicatori statici e dinamici.

– Avatar predefiniti espansi a 30 set.

Funzionalità di modifica migliorate:

– Lo strumento voiceover AI supporta più di 40 toni e 8 lingue: inglese, giapponese, coreano, spagnolo, portoghese, francese, tedesco e italiano.

– Aggiunti evidenziazioni di base alla barra degli strumenti dell’editor.

– Presentazione di oltre 1000 nuovi effetti e risorse di editing.

Tieni presente che per migliorare l’efficienza della collaborazione in team per gli utenti delle PMI (piccole e medie imprese), questo importante aggiornamento fornisce funzionalità di livello aziendale, inclusa la possibilità di esportare il lavoro nel cloud per la distribuzione e funzionalità di messaggistica interattiva.

“In un settore in cui tecnologia e creatività si intersecano, DemoCreator rappresenta un faro di innovazione”, ha affermato Hanna, CEO di DemoCreator di Wondershare. “La nostra missione coerente è supportare la comunità di creazione di contenuti migliorando continuamente le nostre capacità di registrazione e modifica. L’introduzione degli strumenti AI in DemoCreator 7 non si limita a migliorare l’esperienza dell’utente, ma la rivoluziona, stabilendo un nuovo standard di precisione ed efficienza in il processo di creazione dei contenuti.”

Wondershare DemoCreator è compatibile con Windows e mac. Per prove gratuite e download, visitare https://democreator.wondershare.com/ Oppure seguici su Youtube, Facebook, TwitterE Instagram Per saperne di più su DemoCreator.

A proposito di Wondershare

Wondershare è conosciuta a livello globale come una società di software impegnata a fornire soluzioni innovative per uso personale e professionale. In qualità di leader nei prodotti per creatività e produttività, Wondershare ha ricevuto premi prestigiosi da organizzazioni come The Shorty Awards, G2 e GetApp. Con oltre 100 milioni di utenti in 150 paesi, gli utenti hanno accesso a un’ampia gamma di soluzioni software per l’editing video, l’editing PDF, il recupero dati, grafici e grafica e altro ancora.

