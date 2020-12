Il virus corona rovina i piani natalizi degli europei

Non solo i greci festeggeranno il Natale e il capodanno con restrizioni, ma anche tutti gli europei colpiti dall’epidemia di Coronavirus Rovina i piani di quest’anno per le festività natalizie.

Da un lato, i governi stanno cercando di trovare quelle misure che impediranno un’ulteriore diffusione del Covid-19, dall’altro consentiranno ai cittadini di festeggiare con la famiglia e gli amici.

Seguono Procedure che verranno applicate in alcuni paesi europei durante il periodo di Natale e Capodanno:

Spagna

Come regola generale, anche le misure anti-traffico saranno allentate, Fino a 10 persone potranno incontrarsi a Natale e Capodanno, Ma ogni regione può imporre restrizioni più severe.

I viaggi tra le regioni saranno limitati alle visite di parenti e amici intimi tra il 23 dicembre e il 6 gennaio, a meno che non siano imposte regole più severe dalla regione.

Danimarca

I centri commerciali sono chiusi dal 17 dicembre, Considerando che altri negozi – ad eccezione di supermercati e negozi di alimentari – dal 25 dicembre, sotto Chiusura rigorosa del periodo di Natale e Capodanno.

Bulgaria

Il paese li manterrà Scuole superiori, centri commerciali, bar, palestre e ristoranti sono chiusi Mentre le visite di gruppi di turisti saranno vietate fino al 31 gennaio. Tuttavia, i ristoranti dell’hotel riapriranno il 22 dicembre con una capienza del 50% solo fino alle 22:00.

Gran Bretagna

Il 16 dicembre il primo ministro Boris Johnson Ha affermato che le riunioni di Natale non sarebbero state vietate, Resisti alla pressione di alcuni medici di non consentire tali riunioni familiari. Sotto il frame corrente, I membri di un massimo di tre famiglie possono incontrarsi in una casa dal 23 al 27 dicembre. I cittadini possono incontrarsi nei luoghi di culto e all’aperto ma non al chiuso per l’intrattenimento e l’ospitalità. Tuttavia, i negozi estenderanno gli orari di apertura a Natale e gennaio Bar e ristoranti a Londra saranno chiusi.

Italia

Lo ha detto il 15 dicembre il premier Giuseppe Conte Il governo potrebbe aver bisogno di inasprire le restrizioni sul Natale, Ciò include attualmente misure per Trasferimenti tra regioni a partire dal 20 dicembre.

La funzione della vigilia di Natale di Papa Francesco inizierà con due ore di anticipo, quindi coloro che parteciperanno potranno tornare a casa fino alle 22:00.

Polonia

Un funzionario governativo di alto rango Supplica i polacchi di restare a casa a Natale e Capodanno Hanno detto che le restrizioni – con la chiusura di scuole, ristoranti e centri sportivi – non potevano essere ancora allentate.

Olanda

Il paese è entrato in una rigorosa chiusura per cinque settimane. I raduni sono limitati a due, una misura che rilassa tre ospiti adulti per tre giorni durante il periodo natalizio.

Repubblica Ceca

Ristoranti, hotel e stadi sportivi al coperto, Aperto due settimane fa, Chiuderà di nuovo dal 18 dicembre Nel frattempo, dalle 23:00 verrà applicato un divieto di circolazione.

Germania

La Germania manterrà aperti solo i negozi essenziali dal 16 dicembre fino almeno al 10 gennaio. Gli incontri privati ​​rimarranno limitati a un massimo di cinque membri di due famiglie. Mentre allenterai le regole Nei giorni di Natale, quando possono riunirsi fino a 10 persone, tranne i bambini.

Francia

Dal divieto del traffico notturno Solo la vigilia di Natale sarà squalificata.

Ungheria

Il paese ha annullato i festeggiamenti di Capodanno e le restrizioni, incluso il coprifuoco alle 19:00, continueranno almeno fino all’11 gennaio.

Portogallo

Non ci sarà limite al numero di persone che possono essere raccolte in una casa di Natale. Il coprifuoco inizierà più tardi – alle 02:00 anziché alle 11 di notte – il 24 e 25 dicembre. Alla vigilia di Capodanno, le feste all’aperto saranno vietate e le riunioni all’aperto saranno limitate a sei persone.

Norvegia

I norvegesi potranno invitare Fino a 10 ospiti sono a casa in due diverse occasioni tra Natale e Capodanno. A parte questi giorni, si applica ancora la restrizione su cinque ospiti.

Belgio

Le famiglie in Belgio possono essere in stretto contatto con un’altra persona a Natale. Chi vive da solo avrà l’opportunità di incontrare altre due persone. I fuochi d’artificio sono vietati a Capodanno e c’è una forte raccomandazione per evitare di viaggiare all’estero.

Irlanda

Dal 18 dicembre al 6 gennaio sarà consentito ai membri di tre famiglie di incontrarsi, mentre per lo stesso periodo verrà revocato il divieto di viaggio nel Paese.

Fonte: ΑΠΕ-ΜΠΕ